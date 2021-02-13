نحوه دسترسی پزشکان به سامانه نسخه نویسی الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکان و مؤسسات تشخیصی و درمانی اعم از طرف قرارداد و غیر طرف قراردادی که به تهیه سامانه‌های نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک مبادرت کرده اند و از سامانه‌های تحت مالکیت سازمان (ep.tamin.ir, darman.tamin.ir) استفاده نمی‌کنند، می‌توانند با استفاده از سامانه‌های در اختیار خود و از طریق پیاده‌سازی نرم‌افزارهای واسط (API)، نسبت به نسخه‌نویسی و پذیرش الکترونیک نسخ اقدام کنند.

شهرام غفاری مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص می‌گوید: پزشکان و مؤسسات طرف قرارداد پس از احراز هویت فرد و استعلام برخورداری بیماران از استحقاق درمان، از روش‌های اعلامی سازمان، نسبت به نسخه‌نویسی و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در بستر الکترونیک اقدام کنند.

وی می‌افزاید: همچنین پزشکان و مؤسسات طرف قرارداد می‌توانند در صورت قطع بودن سیستم مکانیزه، با استفاده از سر نسخه مخصوص مطب‏ پزشک و یا سر نسخه متعلق به مؤسسه درمانی به جای برگ دفترچه درمانی بیمار اقدام کنند.

غفاری اضافه می‌کند: روش‌های استعلام استحقاق درمان (پوشش بیمه درمان) برای بیماران خاص نیز همانند سایر بیمه‌شدگان است با این تفاوت که این بیماران در کد پیگیری و استعلام برخورداری از خدمات درمانی با پسوند خاص مشخص می‌شوند.

بر اساس بخشنامه صادره از سوی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حذف دفترچه‌های درمانی بیمه شدگان، ارائه خدمات درمانی در بخش بستری در مواردی که نوزاد فاقد کد ملی باشد تا زمان صدور شناسنامه و اختصاص کد ملی به نوزاد (حداکثر تا یک ماه پس از تولد) از طریق کد ملی مادر امکان‌پذیر است.

همچنین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران اورژانسی منوط به دریافت استحقاق درمان نیست و در حین درمان این فرایند انجام می‌شود.