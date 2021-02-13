لزوم توجه دانشگاه ها به مباحث تربیتی دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا، ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه امروز (شنبه ۱۵ بهمن‌ماه) با حضور دکتر حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش، دکتر زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، دکتر ملانظری رئیس دانشگاه الزهرا و جمعی از اعضای انجمن روانشناسی ایران و اساتید حوزه روانشناسی در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا بصورت حضوری و مجازی هم‌اکنون در حال برگزاری است.

ملانظری رئیس دانشگاه الزهرا در این همایش ضمن تبریک حلول ماه رجب و تشکر از انجمن روانشناسی ایران، گفت: برپایی چنین همایشی فرصت مغتنمی است تا ضمن ارائه مقالات، بحث توجه و پرداختن به مدرسه در حوزه آموزش و روانشناسی دانش‌آموزان مکرراً مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مدرسه نقش بسیار مهمی در زندگی کودکان و نوجوانان دارد، افزود: خدمات روانشناسی در مدرسه از بحث مشاوره و ارزیابی تا مسائل پژوهشی و پیشگیری‌ها فرصتی است تا بتوانیم دانش آموزان را در زمینه‌های مختلف کمک و راهنمایی کنیم و از این طریق به سمت تربیت انسان‌هایی کارآمد حرکت کنیم.

رئیس دانشگاه الزهرا ادامه داد: قطعاً پرداختن به موضوع روان‌شناسی مدرسه برای دانشگاه‌ها بصورت عام و برای دانشگاه الزهرا بصورت خاص بسیار مهم است. ما در دانشگاه‌ها باید توجه به دانش‌آموزان و افزایش توانمندی آن‌ها را به عنوان دانشجویان آینده بصورت جدی مورد توجه قرار دهیم.

ملانظری با بیان اینکه پرداختن به مسئله دانش‌آموزان به دانشگاه‌ها کمک می‌کند تا در آینده دانشجویانی با توان‌مندی بالا در حوزه‌های مختلف از جمله حل مسائل داشته باشیم، گفت: دانشگاه الزهرا به عنوان دانشگاه خاص بانوان این همایش را فرصت بسیار مغتنمی می‌داند تا با پرداختن به چنین مسائلی زمینه را برای تربیت فرزندان و دانش‌آموزان کشور فراهم کند چراکه طرح این مسائل در دانشگاه‌ها و بالابردن سطح آگاهی با حضور اساتید و بزرگان این حوزه، کمک بزرگی به اصلاح روند آموزشی و تربیتی خواهد کرد.

وی افزود: امیدواریم با تلاش موجدانه اساتید بتوانیم ضمن ارائه مقاله‌ها، از حضور افراد برجسته حوزه روان‌شناسی در حل مسائل در کنار ظرفیت‌های خوب گروه روانشناسی دانشگاه الزهرا، بهره‌مند شویم.