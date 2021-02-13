به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر ظهر شنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا به ریاست رئیس جمهور به صورت ویدئوکنفرانس به میزبانی سالن کوثر استانداری سمنان ضمن بیان اینکه برنامه واکسیناسیون ملی علیه کرونا بر اساس ابلاغ ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان سمنان اجرا خواهد شد، ابراز داشت: سمنان در مقایسه با سایر استان‌های کشور رشد ملایم میزان ابتلاء به کرونا و بستری در مراکز درمانی را دارد.

وی بابیان اینکه خوشبختانه با همکاری مردم شاهد تغییر وضعیت رنگ‌بندی در گرمسار از نارنجی به زرد هستیم، افزود: شهرستان‌های میامی، سرخه و آرادان در وضعیت آبی و سایر شهرستانهای استان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

استاندار سمنان بابیان اینکه برای قطع زنجیره شیوع کرونا به همکاری مردم نیاز است، ابراز داشت: منع تردد شبانه از ساعت ۲۱ لغایت سه بامداد در چهار شهرستان سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار همچنان به قوت خود باقی بوده و اجرا خواهد شد.

آشناگر در ادامه تصریح کرد: با استمرار رعایت دستورالعمل‌ها ضمن حفظ موقعیت موجود، می‌بایست کوشید تا این رنگ‌بندی را به سمت آبی و کم خطر سوق پیدا کند.

وی بابیان اینکه اقشار مختلف مردم و به‌ویژه کسبه استان سمنان همانگونه که تاکنون نهایت همکاری را با ستاد استانی مدیریت مقابله با کرونا داشته‌اند، به این همکاری باید ادامه دهند، افزود: با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و انجام فاصله‌گذاری اجتماعی زمینه‌های چرخه ویروس و افزایش میزان ابتلاء به این بیماری خطرناک قطع می‌شود.