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۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۵۲

سخنگوی گمرک خبر داد؛

انفجار در مرز ایران و افغانستان/ از تلفات خبری در دست نیست

انفجار در مرز ایران و افغانستان/ از تلفات خبری در دست نیست

دقایقی پیش، انفجار مهیبی در نقطه صفر مرزی به سمت گمرک اسلام قلعه در خاک افغانستان به وقوع پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، سیدروح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: حدود ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه، تانکر گازی در گمرک اسلام قلعه افغانستان منفجر شد.

وی افزود: اداره کل گمرک دوغارون خراسان رضوی برای بازگشت کامیون‌ها و دور شدن از خطرات احتمالی برای محموله‌ها مسیرهای ورودی را باز گذاشته است.

لطیفی توضیح داد: کامیون‌های حامل گاز و سوخت برای ترک از محل در حال هدایت هستند و سایر کامیون‌ها نیز در پاسگاه ۱۷ شهریور که بیش از پنج کیلومتر با محل انفجار فاصله دارد مستقر خواهند شد.

سخنگوی گمرک افزود: گمرک از هلال احمر و سایر نهادهای امدادی و امنیتی برای مهار آتش و انجام اقدامات ضروری و ارسال بالگرد، پیگیری‌هایی داشته است که امیدواریم هر چه زودتر مشکلات پیش آمده مرتفع شود.

لطیفی در پایان تاکید کرد: از تجار درخواست می‌کنیم تا اطلاع ثانوی از ارسال محموله صادراتی ممانعت کنند، از پرسنل گمرک نیز خواسته شده تا از محل آتش سوزی فاصله بگیرند. از تلفات این حادثه خبری در دست نیست.

کد مطلب 5145734

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    نظرات

    • علی IR ۱۶:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
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      برقراری امنیت پایانه های مرزی به طور مشترک با نیروهای امنیتی کشور همسایه راه گشاست، پایانه های مرزی باید دارای حریم در حد فاصل طولانی و دیوارکشی باشند و هر خودرو یا شخص پیاده قصد ورود به حریم پایانه را دارد قبل از ورود از دستگاه ایکس ری رد شود و بازرسی شود حامل محمات و بمب نباشند

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