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۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۳۸

به همت مدرسه علمیه صالحات؛

سلسله نشست‌های فهم قرآن برگزار می شود

سلسله نشست‌های فهم قرآن برگزار می شود

قم- مدرسه علمیه صالحات با همکاری مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم، معاونت پژوهش جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها و موسسه قرآنی تمهید، سلسله نشست‌های روش‌های فهم قرآن را برگزار می‌نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه علمیه صالحات با همکاری مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم، معاونت پژوهش جامعه الزهرا سلام‌الله علیها و مؤسسه قرآنی تمهید، سلسله نشست‌های روش‌های فهم قرآن را برگزار می‌نمایند.

حجت‌الاسلام دکتر حامد معرفت و احمدرضا اخوت نویسنده کتاب‌های «روش‌های تدبر در قرآن» در اولین جلسه از این سلسله نشست‌ها با موضوع «ارائه و بررسی روش‌های تدبر در قرآن کریم» به ارائه مبحث می‌پردازند.

این نشست روز دوشنبه ۲۷ بهمن از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در مؤسسه بین المللی علوم وحیانی اسرا واقع در بلوار ۷۵ متری عمار یاسر برگزار می‌شود.

شرکت حضوری در این نشست به علت رعایت پروتکل‌های بهداشتی محدود است و علاقه‌مندان می‌توانند با ارسال پیام به شناسه کاربری @a_mini در پیام رسان ایتا ثبت نام کنند.

همچنین علاقه مندان می‌توانند از طریق فضای مجازی به آدرس http://el.esra.ir/ch/hmayesh در این نشست شرکت کنند.

کد مطلب 5145740

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