مردم ایران دندانهای سالمی ندارند

دکتر علی اکبر یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، بدون اینکه به آمار و ارقامی در خصوص سلامت دندانهای مردم ایران اشاره کند، گفت: متاسفانه وضع خوبی نداریم، چون رژیم غذایی مناسبی نداریم.

وی، دندانهای کودکان را بیش از سایر افراد جامعه خراب و فرسوده دانست و افزود: این وضعیت در سنین دبستان و راهنمایی، بیش از دیگر سنین آزار دهنده است.

رئیس انجمن دندانپزشکی ایران ضمن تاکید بر امر پیشگیری به جای درمان، تصریح کرد: تا زمانی که در این خصوص فرهنگ سازی نکنیم، هیچ گاه نخواهیم توانست در بهداشت و سلامت دندانها موفق باشیم.

یزدانی، فرهنگ سازی را مقوله ای گم شده در امر بهداشت و سلامت دندانهای مردم ایران عنوان کرد و افزود: در همه جای دنیا، پیشگیری مقدم بر درمان است اما در ایران، همواره به دنبال درمان و واردات تجهیزات و اقلام دارویی دندانپزشکی بوده ایم.

به گفته وی، هزینه ای که فرهنگ سازی در پیشگیری از فرسودگی دندانها در پی دارد، به مراتب کمتر از هزینه ای است که برای درمان دندانهای خراب می پردازیم.