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۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۳۵

نسبت به پرداخت نشدن حقوق معوق؛

تعدادی از آبداران روستایی شهرستان ایذه اعتراض کردند

تعدادی از آبداران روستایی شهرستان ایذه اعتراض کردند

ایذه- تعدادی از آبداران روستایی شهرستان ایذه نسبت به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود بار دیگر دست به اعتراض زدند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز تعدادی از آبداران روستایی شهرستان ایذه نسبت به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود در مقابل ساختمان فرمانداری و اداره آب و فاضلاب شهرستان ایذه بار دیگر دست به تجمع اعتراضی زدند.

یکی از آبداران روستایی به خبرنگار مهر می‌گوید: ما قرارداد نداریم و فقط به ما گفتند که آبدار هستیم و اکنون به مدت یک سال است که حقوقی دریافت نکردیم فقط دو ماه حقوق علی الحساب به ما دادند که مشخص نیست مربوط به چه ماهی است.

وی ادامه داد: بیمه ما تا مهرماه قطع بود و عیدی و سنوات سال گذشته را پرداخت نکردند و اکنون سرگردان هستیم و امیدواریم فکری به حال ما کنند.

کد مطلب 5145762

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