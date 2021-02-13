تعدادی از آبداران روستایی شهرستان ایذه اعتراض کردند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز تعدادی از آبداران روستایی شهرستان ایذه نسبت به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود در مقابل ساختمان فرمانداری و اداره آب و فاضلاب شهرستان ایذه بار دیگر دست به تجمع اعتراضی زدند.

یکی از آبداران روستایی به خبرنگار مهر می‌گوید: ما قرارداد نداریم و فقط به ما گفتند که آبدار هستیم و اکنون به مدت یک سال است که حقوقی دریافت نکردیم فقط دو ماه حقوق علی الحساب به ما دادند که مشخص نیست مربوط به چه ماهی است.

وی ادامه داد: بیمه ما تا مهرماه قطع بود و عیدی و سنوات سال گذشته را پرداخت نکردند و اکنون سرگردان هستیم و امیدواریم فکری به حال ما کنند.