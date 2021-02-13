  1. استانها
  2. البرز
۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۱۶

رئیس مرکز اورژانس البرز خبر داد؛

شهادت یک پرستار باردار مبتلا به کرونا در کرج

شهادت یک پرستار باردار مبتلا به کرونا در کرج

کرج - رئیس مرکز اورژانس البرز از شهادت یک پرستار کرجی بر اثر ابتلا به کرونا خبر داد و گفت: این پرستار باردار بود و با تلاش تیم پزشکی نوزاد وی زنده متولد شده است.

مهرداد بابایی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: خانم مهشید گودرز از همکاران ما در بیمارستان لقمان تهران بود اما در شهر کرج سکونت داشت، به همین دلیل بعد از ابتلای ایشان به بیماری کرونا در بیمارستان امام علی (ع) بستری شد.

وی با بیان اینکه این پرستار متعهد علی‌رغم بارداری انجام وظیفه می‌کرد، تصریح کرد: وی به خاطر شرایط خاص بیماری مجبور به زایمان زودرس شد و فرزند وی در هفت ماهگی به دنیا آمد که در حال حاضر در مراقبت‌های ویژه قرار دارد.

رئیس مرکز اورژانس البرز خاطرنشان کرد: با وجود تمام تلاشی که از سوی تیم درمانی صورت گرفت، این همکار متعهد جان خود را از دست داد و به شهادت رسید.

وی متذکر شد: کادر درمان از ابتدای شیوع کرونا در صف نخست مقابله با این بیماری منحوس قرار داشته و شهیدان زیادی را تقدیم سلامت مردم کرده است.

کد مطلب 5145835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۴۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      41 4
      پاسخ
      ای جانم خدا به اون طفلی که بدون مادر به دنیا امد رحم کنه خیلی ناراحت کننده بود کاش این مادر کار نمی کرد تا بتونه فرزندش در آغوش مادر پرورش می یافت خداوند به پدرش صبر بده
      • ........ IR ۲۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
        4 0
        دقیقا😭😭😭😭
      • علی IR ۰۱:۲۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
        1 0
        آره باید دولت حمایت کنه مثل کشورهای عقب افتاده نمیگم پیشرفته که بدترین کشور باشی هزار تا آپشن به پرستار باردار میدن اونوقت یه پرستار باردار جوان باید بره سر کار تا اخراج نشه یا حقوق کم نیاره. یا هزار تا گرفتاری بیشتر. مطمئن باشید خود این مادر عزیز دوست داشت دوران بارداری و در آرامش باشه. ولی افسوس..
    • مریم IR ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      15 0
      پاسخ
      ای خدا چقدر تلخ ... خدا به بازماندگان شون صبر بده تو رو خدا بخاطر عزیزان خودتون رعایت کنید و ماسک بزنید
      • ........ IR ۲۱:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
        1 0
        انشاا...😭🤲🏻
    • IR ۱۷:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      12 2
      پاسخ
      امیدوارم خدای مهربان به همه ی پزشکان وپرستاران عزیز وگرامی اجر دهد، من که همیشه دعایشان می کنم، من واقعا از شهادت این پرستار محترم فوق العاده ناراحت شدم، کاش مردم کمی، درکشان بیشتر شود وبدانند این ویروس لعنتی شوخی بردار نیست.
    • آ IR ۱۸:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      4 0
      پاسخ
      سلام خدا رحمتشون کنه چقد ناراحت شدم
    • زهرا IR ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      11 1
      پاسخ
      آخی اون بچه رو هم به دنیا نمی آورد که بی مادر بزرگ نشه بیچاره پدر و بچه😭
    • IR ۱۹:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      6 1
      پاسخ
      آخ الهی خدارحمتی کنه خیلی غم انگیز بود طفلش باید از همین بچگی بی مادر بزرگ بشه😢😢😢 خیلی مچکریم از کار درمان که اینطوری جونشونو برای مردم فدا میکنن خدا خیرشون بده💜💛💙❤
    • IR ۱۹:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      6 0
      پاسخ
      روحش شاد ویادش گرامی
    • پرستو IR ۲۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      2 0
      پاسخ
      ای جان!دل آدم به حال اون نوزاد میسوزه.خیلی ناراحت شدم
    • IR ۲۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      6 0
      پاسخ
      باسلام خداوند به خانواده اش صبر عنایت کنه وفرزندش گرامیش در سایه امام زمان حفظ شود
    • IR ۲۰:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      5 0
      پاسخ
      خداوندا او را مورد لطف مهربانی خودت قرار بده امین یا رب العالمین
    • IR ۲۱:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      10 0
      پاسخ
      چرا پرستاری که بارداره ودوره 3 ماهه حساس سوم رو داره میگذرونه باید تو بیمارستان مشغول باشه آیا ایشون چک شده بود که بیماری ومشکل حاد وخاصی نداره واگر هم مبتلا به کووید بشه آیا براش خطر آفرین بوده یانه آیا همه این موضوعات چک شده بود و....
    • ناشناس باشم بهتره IR ۲۱:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      9 0
      پاسخ
      همش تقصیر ما مردمه . اگه بیرون نمیرفتیم و پروتکل های بهداشتی رو رعایت میکردیم الان شاهد این اتفاق نبودیم . ما الان راحت تو خونه هامونیم و اون عزیزان حتی خونوادشون رو چند وقته که ندیدن.اگع الان اون بچه مادر نداره،تقصیر ما مردمه.اون بچه در آینده ای نزدیک به این کع مادرش یه قهرمانه افتخار میکنه.بعله😖
    • ثنا IR ۲۱:۱۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      5 1
      پاسخ
      بزرگ کردن اون بچه بدون مادر خیلی سخته،خدا به خانواده اونها رحم کنه فقط، بابا ی اون بچه چقدر عذاب بکشه معلوم نیست😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
    • IR ۲۱:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      6 0
      پاسخ
      ای کاش این مادر مهربان، کار نمی کرد که بتونه فرزندش را یک بار هم که شده در آغوش بگیر......... 🖤😔😔🖤خدا به این خانواده صبر بده 🖤😔😔🖤
    • مریم RO ۲۱:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      9 0
      پاسخ
      شهادت این پرستار به گردن افرادیه که پروتکل ها رو رعایت نمیکنن و باعث انتقال بیماری کرونا میشوند. بیچاره مادری که بدون دیدن بچه اش شهید شد. و بچه ای که در حسرت به آغوش کشیدن مادر باید بزرگ بشه
    • IR ۲۱:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      6 2
      پاسخ
      با سلام وعرص تسلیت برای کاردر درمان خصوصا پرستاران عزیز کشورمون وخانواده محترم وداغداره این عزیز از دست رفته خیلی متاسف وغمگین شدم روحش شاد وعلو درجات وصبر برای خانواده ایشون از خداوند می طلبم
    • ........ IR ۲۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      1 1
      پاسخ
      ای خدا😭😭😭😭😭 ای داد بر ما ای داد. خدا رحمتت کنه عزیزم😭😭😭😭😭😭😭 آخه عجب دنیای بدی شده چرا اینجوری شد؟؟؟؟😭😭😭😭😭😭😭😭 دیگه خسته شدیم خدا کجایی؟؟؟؟؟؟
    • کهنه سرباز IR ۲۲:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      0 1
      پاسخ
      سلام .فقط با واکسن معتبر میتوان بر این ویروس منحوس چیره شد. روحشاد
    • IR ۲۲:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      8 0
      پاسخ
      وای بر مسئولین اون بیمارستان که به یک زن باردار تو این شرایط اجازه کار دادن
      • ابراهیم IR ۰۰:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
        0 0
        خدارحمتش کنه خیلی درداوره گل گفتی اون مسئولین بیمارستان الان چی دارن بگن اقلش بهش مرخصی زایمان زودترمیدادن یابخش فعالیتش راعوض میکردن گل اوردن وتسلیت گفتنشون دیگه چه سودی داره دل همه سوخت
    • IR ۲۲:۱۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      1 0
      پاسخ
      ای وای
    • IR ۲۲:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      من جای اون پرستار بودم نمیرفتم سر کار.هرکی رعایت میکنه مریض نمیشه و هر کی هم رعایت نمیکنه و به بازی میگیره حقشه ک مریض بشه.الان جواب اون نوزاد رو ک محبت مادر رو نمیبینه تا اخر عمر کی میخواد بده ؟؟؟؟؟😢😢😢😢😢😢😢
    • راننده اسنپ بدبخت محتاج فلک زده IR ۲۳:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
      0 0
      پاسخ
      روحش شاد باشه... در واقع اون بچه طفل معصوم شهید شده چون بیمادره و تا آخرعمرش شهیده.... خدابهش رحم کنه از فردا مادر پدرشون دنبال زن میگردن واسه پسرشون به بهانه اون طفل معصوم..خلاصه هرکی میرسه میخواددلسوزی کنه..مسئولین بیکفایت چرا به یه خانم باردار اجازه کاردادین تو این شرایط بحرانی؟چون مزایا میخواست
    • IR ۰۰:۱۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      0 2
      پاسخ
      😭😭😭😭😭روحت شاد عزیز
    • رویا IR ۰۰:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      خدایا صبر بده به خانواده خدایا کمک کن به اون نوزاد که هنوز به دنیا نیومده مادرش رو از دست داده.خدایا خدایا .به دادمان برس
    • IR ۰۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      خداااای من خیلی دردناکه خدا صبر بده به خانوادش الهی بحرمت فاطمه زهرا سلام الله علیها

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها