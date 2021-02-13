شهادت یک پرستار باردار مبتلا به کرونا در کرج

مهرداد بابایی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: خانم مهشید گودرز از همکاران ما در بیمارستان لقمان تهران بود اما در شهر کرج سکونت داشت، به همین دلیل بعد از ابتلای ایشان به بیماری کرونا در بیمارستان امام علی (ع) بستری شد.

وی با بیان اینکه این پرستار متعهد علی‌رغم بارداری انجام وظیفه می‌کرد، تصریح کرد: وی به خاطر شرایط خاص بیماری مجبور به زایمان زودرس شد و فرزند وی در هفت ماهگی به دنیا آمد که در حال حاضر در مراقبت‌های ویژه قرار دارد.

رئیس مرکز اورژانس البرز خاطرنشان کرد: با وجود تمام تلاشی که از سوی تیم درمانی صورت گرفت، این همکار متعهد جان خود را از دست داد و به شهادت رسید.

وی متذکر شد: کادر درمان از ابتدای شیوع کرونا در صف نخست مقابله با این بیماری منحوس قرار داشته و شهیدان زیادی را تقدیم سلامت مردم کرده است.