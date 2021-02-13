برطرف شدن حواشی کشتی در نهاوند و ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا یاری ظهر شنبه در نشست با ورزشی‌نویسان همدان با بیان اینکه در ۲ سال گذشته اتفاقات خوبی در کشتی استان همدان رقم خورده است، اظهار داشت: ۲۸ اردو سال گذشته در استان همدان برگزار شد و بیش از ۲۵ اعزام نیز به مسابقات کشوری داشتیم.

وی افزود: ۳۵ مسابقه استانی نیز توانستیم امسال برگزار کنیم همچنین تمام اعزام‌ها در رده‌های مختلف سنی به طور کامل انجام شد.

رئیس هیئت کشتی استان همدان با اشاره به درخشش کشتی گیران همدان گفت: در مسابقات قهرمانی کشور در بیرجند چهارم شدیم و تیم امیدهای ما نیز بعد از تهران در رتبه دوم کشور ایستاد.

یاری خاطرنشان کرد: متأسفانه به دلیل کرونا هم تیم نوجوانان و جوانان اعزام نشدند که به طور قطع در این رده نیز حرف‌های زیادی برای گفتن داشتیم.

وی با اشاره به قرار گرفتن کشتی‌گیران قهرمان در رأس کشتی استان همدان بیان کرد: در این ۲ سال اخیر ما قهرمانان را سرکار آوردیم و کش و قوس‌هایی نیز با مربیان سازنده در این ارتباط داشتیم.

رئیس هیئت کشتی استان همدان عنوان کرد: میثم جوکار به عنوان مدیر تیم‌ها، نایب رئیس هیئت و کمیته مربیان قرار گرفت که بارها و بارها استعفا داد که مورد قبول بنده قرار نگرفت.

یاری با بیان اینکه هیچ خصومتی شخصی و مشکلی با کسی در کشتی استان همدان ندارم، گفت: از همینجا می‌خواهم اعلام کنم که با احدی در کشتی استان مشکلی ندارم و اگر کسی انتقاد سازنده‌ای به نفع رشد کشتی استان همدان انجام دهد با آغوش باز آن را می‌پذیرم.

وی افرود: اگر واقعاً کسی کشتی استان را دوست دارد کنار ما قرار بگیرد بنده تمام قد با تمام حواشی پای کشتی استان همدان ایستاده‌ام.

رئیس هیئت کشتی استان همدان با اشاره به لزوم تعامل با تمام نظرها گفت: تا جایی که به اصل کشتی استان لطمه‌ای وارد نشود با تمام نفرات کنار می‌آیم.

یاری خاطرنشان کرد: در این ۲ سال اخیر تمام تلاشم را برای رشد کشتی کرده‌ام و کوتاهی انجام نداده‌ام و از زندگی و هزینه شخصی برای کشتی استان صرف کردم.

رئیس هیئت کشتی استان همدان با بیان اینکه در ایام کرونا هم نگذاشتیم قطار موفقیت کشتی متوقف شود، گفت: با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی کشتی‌گیران شاخص ما تمرینات را پیگیری می‌کردند و چند وقت پیش هم مسابقه دوستانه‌ای با حضور تیم لرستان برای حفظ آمادگی کشتی گیران ما برگزار کردیم.

وی افزود: مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان هم نشان داد در ایام کرونا کشتی کشور نخوابیده است.

یاری با اشاره به دفاع از سهمیه کشتی‌گیران همدانی در مسابقات کشوری بیان کرد: تمام تلاش‌مان را می‌کنیم در مسابقات جوانان فارس سهمیه ما افزایش پیدا کند.

رئیس هیئت کشتی استان همدان عنوان کرد: ما مهره‌های خوبی در استان داریم و تلاش می‌کنیم بیش از ۵ اردوی آماده‌سازی در شرایط مناسب برگزار کنیم.

وی با اشاره به کنترل حاشیه‌های کشتی شهرستان‌ها گفت: خوشبختانه موفق شدیم مسائل حاشیه کشتی شهرستان‌های نهاوند و ملایر را. ساماندهی کنیم.

یاری افزود: نگاه ویژه‌ای در ۲ سال اخیر به کشتی شهرستان‌های استان داشته‌ایم.