استفاده از توانمندی های وزارت دفاع، کمک زیادی به کشاورزی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد در مراسم امضای توافق‌نامه همکاری راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اظهارداشت: امضای این تفاهم‌نامه به بخش کشاورزی کمک بسیاری خواهد کرد.

کاظم خاوازی افزود: وزارت دفاع از توانمندی و فناوری‌های بسیار پیچیده‌ای برخوردار است که اگر این توانمندی‌ها در بخش کشاورزی استفاده شود، شاهد اتفاقات خوبی در این بخش خواهیم بود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مفاد تفاهم نامه خاطرنشان کرد: در بخش فناوری‌های صنعتی بخش کشاورزی امروز نیازمند تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی است که وزارت دفاع توانمندی تولید لاستیک و تجهیزات خودرویی مورد نیاز بخش کشاورزی را دارد.

وی افزود: انواع حسگرهای مورد نیاز در کشاورزی هوشمند، در بخش شیلات انواع شناورها، قایق‌ها، اسکله‌ها، سکوهای صیادی و آب‌های مازادی که در اختیار وزارت دفاع است می‌تواند در پرورش ماهی مورد استفاده قرار گیرد، همچنین تکنولوژی هوا و فضا، هلی‌کوپتر و پهپادها می‌تواند توسط سازمان جنگل‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توانمندی‌های وزارت دفاع در آمایش سرزمین تأکید کرد: با توجه به این توانمندی، وزارت دفاع می‌تواند در تعیین سطح کشت، نوع کشت، شناسایی آفات و بیماری‌ها به بخش کشاورزی کمک کند.

وی افزود: وزارت دفاع پایلوت کشاورزی به نام اتکا دارد که می‌تواند در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد، همچنین ما می‌توانیم تجربیات متخصصان وزارت جهاد کشاورزی را به وزارت دفاع منتقل کنیم، مانند تولید مرغ لاین که تجربه مشترک وزارت دفاع و جهاد کشاورزی است.

خاوازی ابراز امیدواری کرد: با انعقاد این تفاهم‌نامه اتفاقات خوبی برای بخش کشاورزی رقم بخورد.

در ادامه این مراسم، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اظهار کرد: این توافقنامه‌ همکاری با عنایت به تدابیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، سیاست‌های کلی نظام و به منظور هم افزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید در بخش کشاورزی، شیلات، منابع طبیعی، امور بازرگانی و سایر موارد مرتبط با مأموریت وزارت جهاد و با اتکا به تعامل و بهره‌مندی از امکانات و ظرفیت‌های متقابل به امضا رسید.

وی افزود: وزارت دفاع مصمم است از ظرفیت‌های این سازمان در بخش دفاع برای کمک به سایر بخش‌های کشور همانند کشاورزی، تولید و توزیع زنجیره دام و طیور، شیلات و نهاده‌های مربوطه با مشارکت بخش خصوصی استفاده کند.

حاتمی تصریح کرد: بخش کشاورزی اصلی‌ترین زیربنای تحقق امنیت غذایی به معنای تأمین غذای کافی، در دسترس، سالم، مفید و پایدار است و این بخش یکی از ارکان توسعه‌ای کشور محسوب می‌شود.

وی، کشاورزی را محور توسعه کشور دانسته و عنوان کرد: وزارت دفاع با همین نگاه زیر ساخت‌هایی را در سازمان اتکا در حوزه کشاورزی، دامداری و سایر حوزه‌های مرتبط با بخش کشاورزی ایجاد کرد و در این سال‌ها توانست چه در تولید محصولات این حوزه و چه در پشتیبانی از تجهیزات و ماشین آلات صنعتی بخش کشاورزی نقش مؤثری در کشور داشته باشد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه با وزارت جهاد کشاورزی گفت: این تفاهم‌نامه در زمینه تولید ماشین آلات برای بخش‌های مرتبط با کشاورزی، تولید پهپاد برای استفاده بخش‌های آب، بیابان زدایی، استفاده از بالگرد برای اطفای حریق جنگل‌ها، استفاده از ظرفیت‌های فناوری، ماهواره‌ای و هوایی برای توسعه زیر ساخت‌های کشاورزی و حفظ منابع زیستی آب و خاک، خودکفایی و تکمیل زنجیره تولید و توزیع محصولات ضروری مردم است.

حاتمی ابراز امیدواری کرد: با این توافق نامه بخشی از ظرفیت وزارت دفاع در خدمت بخش کشاورزی، آب و خاک و تولید ماشین آلات مورداحتیاج این بخش قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است، این توافق‌نامه، از امروز به مدت ۵ سال معتبر خواهد بود و کارگروه مشترک و دائمی بین وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و دفاع همکاری‌های جامع را راهبری می‌کنند.