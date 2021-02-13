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۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۰۴

فرمانده گردان‌های الأقصی:

شانه به شانه با گردان‌های «القسام» با صهیونیست‌ها مبارزه می‌کنیم

شانه به شانه با گردان‌های «القسام» با صهیونیست‌ها مبارزه می‌کنیم

یکی از فرماندهان گردان های «شهداء الاقصی» اعلام کرد که این گردانها شانه به شانه با گردان های «عزالدین القسام» با رژیم صهیونیستی مبارزه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «ابو سیف» یکی از فرماندهان میدانی گردان‌های شهدای الاقصی در غزه اعلام کرد که این گردان‌ها شانه به شانه مبارزان گردان‌های قسام و دیگر شاخه‌های نظامی مقاومت فعالیت خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، وی تصریح کرد که گردان‌های الاقصی در چارچوب اتاق عملیات مشترک مقاومت که تمامی شاخه‌های مقاومت متحد و منسجم زیر پرچم آن علیه دشمن صهیونیستی در نوار غزه می‌جنگند، فعالیت می‌کند.

ابو سیف اظهار داشت که گردان‌های الاقصی همزمان که در نوار غزه فعالیت می‌کند، درصدد کشاندن دامنه مبارزات خود به قدس و کرانه باختری است.

وی تصریح کرد که قدس همچون یک آتشفشان است و اوضاع امنیتی کنونی در این شهر ثابت نخواهد ماند و این آتشفشان هر لحظه ممکن است فعال شود و اشغالگران صهیونیست را به نابودی بکشاند.

کد مطلب 5145894

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