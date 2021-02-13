بانوان ایرانی ۸۸ کرسی ورزشی در سطح بین المللی را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهین فرهادی زاد ظهر شنبه در آئین بهره براری از سالن ورزشی جوانان بوکان اظهار کرد: در حال حاضر زنان ما دارای ۶ سهمیه المپیک و ۱۰ سهمیه پاراالمپیک هستند و برای افزایش این ارقام در تلاش هستیم.

وی تاکید کرد: حضور و نقش پررنگ زنان ایرانی و کسب مدال در بازی‌های آسیایی جاکارتا و گوانجو ظرفیت جدیدی را جهت کسب مقام ششم در جاکارتا و مقام چهارم را در گوانجو به همراه داشت.

فرهادی زاد از اجرای طرح المپیاد ورزشی دختران روستایی خبر داد و گفت: در اجرای این طرح مستعدین رشته‌های ورزشی در روستاها شناسایی و فرصت حضور در میادین استانی و کشوری خواهد یافت.

وی یادآور شد: برنامه‌های بانوان در فدراسیون‌های ورزشی به طور دقیق مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و امتیاز دهی و تخصیص اعتبار بر اساس فعالیت بانوان به طور خاص دیده شده است و در این مورد می‌توان به فعالیت پررنگ‌تر بانوان در مقایسه با آقایان با نسبت ۶٠ به ۴٠ در فدراسیون‌هایی مانند تیراندازی و قایقرانی اشاره کرد.

در ادامه سالن ورزشی جوانان در بوکان با حضور معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان افتتاح شد.

این سالن ورزشی در زمینی به مساحت یک هزار و ۳۰۲ مترمربع در مدت دو سال و با اعتبار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در مسکن مهر احداث شده است.

زمین این سالن ورزشی به متراژ ۲ هزار مترمربع به جهت تأمین بخشی از سرانه‌های ورزشی در محلات کم برخوردار توسط شهرداری اختصاص یافته است.

در شهرستان بوکان سرانه ورزشی برای هر نفر ۴۵ سانتی متر مربع است که این رقم برای بانوان صفر است.