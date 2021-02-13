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۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۲۲:۰۲

رئیس پلیس راهور کرمانشاه خبر داد؛

عابران پیاده، ۵۵ درصد قربانیان سوانح رانندگی درون شهری کرمانشاه

عابران پیاده، ۵۵ درصد قربانیان سوانح رانندگی درون شهری کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه گفت:عابران پیاده، ۵۵ درصد قربانیان سوانح رانندگی درون شهری کرمانشاه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله شیری اظهار کرد: ۵۵ درصد قربانیان سوانح رانندگی درون شهری در ۱۰ ماهه نخست سال جاری در استان کرمانشاه عابران پیاده هستند.

وی افزود: ۶۲ درصد کل عابران جان‌باخته حوادث رانندگی درون شهری استان کرمانشاه در ۱۰ ماهه نخست امسال مربوط به شهر کرمانشاه بوده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه تصریح کرد: ۳۲ درصد افراد جان باخته در حوادث رانندگی درون شهری بالای ۶۰ سال سن داشته‌اند.

وی ادامه داد: بخش عظیمی از این موضوع مربوط به کمبود تسهیلات ترافیکی و یا مکانیزه نبودن پل‌های عابر پیاده و ضعف فرهنگ ترافیکی است.

کد مطلب 5145916

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