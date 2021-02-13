علی اعتصام پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغیه جدید سازمان تأمین اجتماعی به ادارات استانی اظهار داشت: بر اساس اسن ابلاغیه از اول اسفند ماه کارت ملی جایگزین دفترچه درمانی تأمین اجتماعی می‌شود.

وی با بیان اینکه تمامی افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند در زمان مراجعه به پزشک و مؤسسات تشخیصی و درمانی بدون ارائه دفترچه و تنها با ارائه کارت ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی خود احراز هویت شده و خدمات را دریافت کنند، افزود: بیمه شدگان و بازنشستگانی که صفحات دفترچه آنها به پایان می‌رسد نیازی به دریافت دفترچه جدید ندارند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: صفحات سفید موجود در دفترچه‌های کاغذی بیمه شدگان کماکان معتبر و قابل استفاده خواهد بود.

روش‌های استعلام وضعیت پوشش بیمه‌ای

وی با بیان اینکه همه بیمه‌شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی باید قبل از مراجعه به مراکز درمانی نسبت به استعلام استحقاق درمان خود اقدام و از پوشش بیمه‌ای اطمینان حاصل کنند، ابراز داشت: استفاده ازسایت سازمان به آدرس es.tamin.ir و یا با کد دستوری #۱۴۲۰*۴* (بدون استفاده از اینترنت) راهکارهای استعلام شرایط بیمه‌ای افراد تحت پوشش است.

اعتصام‌پور موفقیت و دستیابی به اهداف این طرح را در گرو همکاری کلیه پزشکان و مؤسسات تشخیصی و درمانی دانست و افزود: پزشکان و موسسات طرف قرارداد پس از احراز هویت فرد از جمله کارت ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی و استعلام برخورداری بیماران از پوشش بیمه درمان از روش‌های اعلامی سازمان، می‌توانند نسبت به نسخه‌نویسی و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در بستر الکترونیک و در صورت قطع بودن سیستم مکانیزه با استفاده از سرنسخه مخصوص مطب‏ پزشک و یا سرنسخه متعلق به موسسه درمانی به جای برگ دفترچه درمانی بیمار اقدام کنند.