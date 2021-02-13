۱۰ بیمارکرونایی با شرایط بحرانی درچهارمحال و بختیاری بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جدید بیماری کرونا در استان در بیست و پنجمین روز از بهمن ماه سال ۹۹ عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۷۳ بیمار با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی و بیمارستانی استان مراجعه داشته‌اند که از این تعداد ۲۰ بیمار با علائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

وی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته علاوه بر موارد سرپایی، تست سه مراجعه کننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند مثبت قطعی اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: هم اکنون ۹۹ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۶۸ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات برای رد یا تأیید بیماریشان هستند.

وی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته هیچ مورد جدید فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان گزارش نشده است و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری همان ۷۶۰ نفر می‌باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد: هم اکنون ۱۰ بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتاً بد در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.