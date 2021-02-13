سقوط بالگرد اورژانس ایلام/حادثه تلفات جانی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، مراد یگانه مدیر فرودگاه ایلام در ارتباط با حادثه برای بالگرد اورژانس ایلام اظهار کرد: بالگرد اورژانس هوایی ایلام بعدازظهر شنبه در محل فرودگاه شهدای ایلام حین تیک آف برای اعزام به ماموریت دشت عباس برای انتقال بیمار دچار سانحه شد و سقوط کرد.

خوشبختانه این حادثه تلفات جانی درپی نداشته است.

حال خلبان و تکنسین پرواز مناسب است

طبق گفته مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایلام، بالگرد اورژانس هوایی استان که در محل فرودگاه شهدای ایلام مستقر است، برای اعزام بچه‌ای ۸ ساله با قطع عضو دست در بخش موسیان به پرواز درآمد، ثانیه‌هایی پس از برخاستن، متاسفانه دچار سانحه و زمین‌گیر شد.

اگرچه بالگرد دچار خسارت شده اما خوشبختانه حال خلبان و تکنسین پرواز مناسب است و هیچ‌گونه مشکلی در رابطه با سلامت آنان وجود ندارد.