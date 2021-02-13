هورسان با شکست مقابل شهداب امیدش را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای هفته بیست و هشتم رقابت‌های لیگ برتر والیبال، دو تیم شهداب یزد و هورسان رامسر امروز شنبه از ساعت ۱۴:۰۰ در خانه والیبال تهران مقابل هم صف آرایی کردند.

تیم هورسان که برای صعود به جمع هشت تیم تلاش می‌کرد با نتیجه سه بر یک مغلوب تیم شهداب یزد شد.

با توجه به کسب یک امتیاز تیم شهرداری ورامین در بازی همزمان با تیم سایپا و صعود به عنوان تیم هفتم به مرحله پلی اف، هورسان شانسی برای صعود به مرحله پلی آف ندارد چرا که تیم شهرداری گنبد در ساعت ۱۷ مقابل تیم شهرداری قزوین صف آرایی خواهد کرد و در صورت کسب پیروزی به عنوان تیم هشتم جواز حضور در مرحله پلی آف را کسب خواهد کرد.

نتایج ست شماری:

ست نخست: ۲۵ بر ۱۸ به تیم شهداب یزد

ست دوم: ۲۵ بر ۲۰ به سود شهداب یزد

ست سوم: ۲۵ بر ۲۳ به سود هورسان

ست چهارم: ۲۵ بر ۲۳ به سود شهداب یزد