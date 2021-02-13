«محمدحسن انصاری» رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمدحسن انصاری مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور، رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور منصوب شد.

متن این حکم بدین شرح است:

با عنایت به عزم و اراده و تأکیدات دولت تدبیر و امید در برگزاری انتخابات باشکوه بر مدار قانون، به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور در امر برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، دومین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و اولین میاندوره‌ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی منصوب می‌نمایم.

امید است در پرتو عنایت حضرت حق تعالی و رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست‌های دولت تدبیر و امید، انتخابات ۱۴۰۰ با مشارکت حداکثری و در شأن ملت بزرگ ایران، در فضایی امن همراه با نشاط و آرامش برگزار و در آن، حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به عنوان حق الناس مطابق با مرّ قانون رعایت شود.

با توجه به همزمانی، اهمیت و حساسیت انتخابات پیش رو؛ لازم است با هماهنگی رئیس ستاد انتخابات کشور و اتخاذ تدابیر مناسب، همه تمهیدات و مقدمات لازم فراهم و در زمان مقرر اجرا گردد.