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۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۳۲

با حکم رحمانی‌فضلی؛

«محمدحسن انصاری» رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شد

«محمدحسن انصاری» رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شد

طی حکمی از سوی وزیر کشور، محمدحسن انصاری به عنوان عضو ستاد انتخابات کشور و رییس کمیته اطلاع رسانی ستاد منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمدحسن انصاری مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور، رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور منصوب شد.

متن این حکم بدین شرح است:

با عنایت به عزم و اراده و تأکیدات دولت تدبیر و امید در برگزاری انتخابات باشکوه بر مدار قانون، به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور در امر برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران، ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، دومین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و اولین میاندوره‌ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی منصوب می‌نمایم.

امید است در پرتو عنایت حضرت حق تعالی و رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست‌های دولت تدبیر و امید، انتخابات ۱۴۰۰ با مشارکت حداکثری و در شأن ملت بزرگ ایران، در فضایی امن همراه با نشاط و آرامش برگزار و در آن، حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به عنوان حق الناس مطابق با مرّ قانون رعایت شود.

با توجه به همزمانی، اهمیت و حساسیت انتخابات پیش رو؛ لازم است با هماهنگی رئیس ستاد انتخابات کشور و اتخاذ تدابیر مناسب، همه تمهیدات و مقدمات لازم فراهم و در زمان مقرر اجرا گردد.

کد مطلب 5145953
طیبه بیات

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