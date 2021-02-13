سرمربی تیم والیبال شهداب یزد: بازی متوسطی را شاهد بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای هفته بیست و هشتم رقابت‌های لیگ برتر والیبال، تیم هورسان رامسر با نتیجه سه بر یک مغلوب تیم شهداب یزد شد.

محمد عمده غیاثی سرمربی تیم والیبال شهداب یزد پس از پیروزی تیمش مقابل هورسان گفت: نمی‌توانم بگویم بازی خوبی بود، شرایط خاصی داشتیم، دوست نداشتیم نتیجه را واگذار کنیم. تیم هورسان نیز آخرین فرصتش برای صعود به مرحله پلی آف بود، بنابراین تمام تلاشش را کرد. بازی متوسط بود.

وی در ادامه درباره شرایط تیمش در پلی آف گفت: تا یک حدی شرایط دست ما است، تا یک حدی نیست، بستگی به شرایط دارد. باید دید در ادامه وضعیت چگونه رقم خواهد خورد.