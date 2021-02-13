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۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۴۵

پس از پیروزی برابر هورسان؛

سرمربی تیم والیبال شهداب یزد: بازی متوسطی را شاهد بودیم

سرمربی تیم والیبال شهداب یزد: بازی متوسطی را شاهد بودیم

محمد عمده غیاثی پس از برتری تیمش مقابل تیم هورسان رامسر گفت: نمی توانم بگویم بازی خوبی بود، بلکه یک بازی متوسط را شاهد بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای هفته بیست و هشتم رقابت‌های لیگ برتر والیبال، تیم هورسان رامسر با نتیجه سه بر یک مغلوب تیم شهداب یزد شد.

محمد عمده غیاثی سرمربی تیم والیبال شهداب یزد پس از پیروزی تیمش مقابل هورسان گفت: نمی‌توانم بگویم بازی خوبی بود، شرایط خاصی داشتیم، دوست نداشتیم نتیجه را واگذار کنیم. تیم هورسان نیز آخرین فرصتش برای صعود به مرحله پلی آف بود، بنابراین تمام تلاشش را کرد. بازی متوسط بود.

وی در ادامه درباره شرایط تیمش در پلی آف گفت: تا یک حدی شرایط دست ما است، تا یک حدی نیست، بستگی به شرایط دارد. باید دید در ادامه وضعیت چگونه رقم خواهد خورد.

کد مطلب 5145959
ساناز سلیمان آبادی

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