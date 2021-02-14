به گزارش خبرنگار مهر، انجمن جهانی وزنه برداری جانبازان و معلولان با تایید کمیته بین المللی پارالمپیک برگزاری رقابت‌های بین المللی در چهار کشور را به عنوان آخرین درگاه برای ورود ورزشکاران این رشته به بازی‌های پارالمپیک در نظر گرفته است.

این رقابت‌ها به میزبانی انگلستان، تایلند، گرجستان و امارات برگزار می‌شود و حضور تیم‌ها و ورزشکاران صاحب سهمیه پارالمپیک در یکی از آنها الزامی است.

بر این اساس تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولان کشورمان با تایید کمیته ملی پارالمپیک حضور در مسابقات گرجستان را در برنامه مصوب خود تا پیش از اعزام به توکیو قرار داده است. این رقابت‌ها ۲۷ اردیبهشت ماه تا ۳ خردادماه برگزار می‌شود.

حامد صلحی پور، سامان رضی، منصور پورمیرزایی، نادر مرادی، امیر جعفری و روح الله رستمی پاراوزنه بردارانی هستند که برای پارالمپیک توکیو کسب سهمیه کرده‌اند و در مسابقات گرجستان هم شرکت می‌کنند. این پاراوزنه برداران با هدایت علی اصغر رواسی به گرجستان و بازی‌های ۲۰۲۰ توکیو اعزام می‌شوند.

بازی‌های پارالمپیک توکیو شهریورماه سال ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.