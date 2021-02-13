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۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۱۱

استاندار خراسان شمالی:

امامزاده سید عباس بجنورد در قالب یک طرح جامع توسعه یابد

امامزاده سید عباس بجنورد در قالب یک طرح جامع توسعه یابد

بجنورد- استاندار خراسان شمالی امامزاده سید عباس بجنورد را دارای ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری مذهبی دانست و گفت: توسعه این مکان مذهبی در قالب یک طرح جامع باید در دستور کار قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی شجاعی ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات امامزاده سید عباس بن موسی بن جعفر که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: امامزاده سید عباس بجنورد می‌تواند به قطب بزرگ گردشگری مذهبی استان تبدیل شود

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: در قالب یک طرح جامع با تاکید بر جذب سرمایه گذار و کنار گذاشتن تمام اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی متولی می‌توان توسعه این مکان مذهبی را رقم زد.

وی با ابراز گلایه از اینکه در این استان اکثر کارها به صورت انفرادی انجام می‌شود، افزود: باید تمام امور فقط برای مردم و استان باشد لذا کار انفرادی انجام دادن هیچ معنایی ندارد.

شجاعی خطاب به دستگاه‌های اجرایی متولی این امر گفت: تمام مسائل بر اساس منطق، ارائه مستندات و بدون تعصب انجام شود زیرا تنها تعصب ما باید فقط تمرکز بر توسعه و آبادانی این مکان مذهبی باشد.

استاندار خراسان شمالی همچنین دستور تعیین تکلیف شدن زمین‌های امامزاده سید عباس را تا یک هفته آینده داد و بیان کرد: باید تابع قوانین و مقررات بود اما این طرح توسعه با شتاب بیشتری انجام شود.

وی در انتها گفت: با اجرایی شدن طرح امامزاده سید عباس می‌توانیم شرایط ماندگاری مسافران، اسکان و امنیت آنان را نیز فراهم آوریم.

کد مطلب 5145992

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