تعمیر ۵۰ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور/۱۲ برابر شدن ظرفیت برق در ۴۲سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اسماعیل نمازی، با اشاره به اینکه امسال انجام ۱۰۰ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی در دستور کار بود، گفت: تعمیرات نیروگاهی از ابتدای مهر ماه شروع و تا پایان اردیبهشت ادامه دارد که تاکنون ۵۰ درصد ظرفیت تعیین شده تعمیرات انجام شده است.

وی با بیان اینکه رکورد ایران در بروز خاموشی‌ها قابل قبول است، ادامه داد: متوسط خاموشی‌های جهان به ازای هر مشترک ۷ تا ۸ دقیقه و این رقم در ایران ۲۰ دقیقه به ازای هر مشترک است.

مدیرکل دفتر تحقیقات و ساخت داخل شرکت تولیدبرق حرارتی، با اشاره به اینکه تا پیش از انقلاب اسلامی نیروگاه‌ها توسط متخصصان خارجی ساخته، بهره برداری و تعمیر می‌شد، افزود: پس از جنگ و اعمال تحریم‌ها شرکت‌های خارجی سازنده توربین حاضر به تأمین قطعه برای نیروگاه‌هایی که خودشان ساخته بودند؛ نشدند و این موضوع سبب حرکت کشور به سمت داخلی سازی قطعات شد.

نمازی با اشاره به ۱۲ برابر شدن ظرفیت نصب شده نیروگاهی در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، ۷ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی در کشور نصب شده بود که این رقم هم اکنون به ۸۵ هزار مگاوات رسیده است.

مدیرکل دفتر تحقیقات و ساخت داخل شرکت تولیدبرق حرارتی با اشاره به اینکه ساخت نیروگاه در ایران، از احداث نیروگاه با استفاده از قطعات خارجی آغاز شده است، اظهار داشت: در حال حاضر ساخت توربین و ژنراتور که مهم‌ترین بخش‌های نیروگاه برق است در داخل ساخته می‌شود و البته هم اکنون ما علاوه بر ساخت، قادر به طراحی این تجهیزات مهم نیز هستیم.