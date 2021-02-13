به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری «کیودو» ژاپن به نقل از منابع دولتی این کشور اعلام کرد که لغو زودهنگام وضعیت فوق‌العاده در راستای مبارزه با کرونا در ۱۰ استان این کشور به هفته آینده موکول شد.

بنابراین وضعیت فوق‌العاده در این کشور که قرار بود تا نخستین هفته ماه مارس ادامه یابد، لغو نخواهد شد و نرخ ابتلا به کرونا ویروس مدتی دیگر تحت کنترل قرار خواهد داشت.

گفته شده نرخ ابتلا به کرونا در سراسر ژاپن به اندازه کافی کاهش نیافته و ظرفیت بیمارستان‌ها در برخی استان ها در حال تکمیل است.

«نیشیمورا یاسوتوشی» مسئول مبارزه با ویروس کرونا در دولت ژاپن طی نشست خبری به خطرات ناشی از لغو زودهنگام این مقررات اشاره و تأکید کرد: اگر تدابیر را زود رها کنیم، ممکن است مجبور به تمدید وضیعت فوق‌العاده شویم. به هشدارهای خود ادامه می‌دهیم.

تا کنون در ژاپن ۴۱۳ هزار و ۹۳۲ مورد ابتلا به کرونا ثبت شده و ۶ هزار و ۸۸۰ نفر بر اثر این بیماری جان باخته‌اند.

شمار مبتلایان به کرونا در توکیو به ۱۰۵ هزار و ۷۶۵ نفر رسیده است.