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۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۳۵

معاون توزیع شرکت توانیر اعلام کرد؛

انجام غیرحضوری ۷۲ درصد خدمات حوزه برق کشور

انجام غیرحضوری ۷۲ درصد خدمات حوزه برق کشور

معاون توزیع شرکت توانیر از انجام ۷۲ درصد خدمات شرکت‌های توزیع برق بصورت غیرحضوری در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، غلامعلی رخشانی‌مهر، با اشاره به اجرای طرح ارائه خدمات غیرحضوری از پایان آذر سال جاری، گفت: این طرح با هدف رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در خصوص کرونا، کاهش ترددها، موضوع سوخت و موارد زیست محیطی اجرا شده که تاکنون ۷۲ درصد خدمات پس از اجرای این طرح غیرحضوری ارائه می‌شود.

وی افزود: مشترکین در اصفهان، مشهد، تهران و شیراز و بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر، استقبال قابل توجهی در خصوص دریافت خدمات برق بصورت غیرحضوری داشته‌اند. با توجه به فراهم شدن زیرساخت‌هایی از جمله اپلیکیشن برق من، خدمات رسانی ۲۴ ساعته تلفن گویای ۱۵۲۱ و ۱۲۱ مردم می‌توانند خدمات مورد نیاز خود را بصورت غیرحضوری دریافت کنند.

به گفته این مقام مسئول تا پایان سال ۱۳۹۹، صددرصد خدمات صنعت برق بصورت غیرحضوری ارائه می‌شود.
 

کد مطلب 5146023

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