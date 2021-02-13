  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۲۶

در پی حادثه انفجار در مرز افغانستان؛

آتش‌نشانان مشهدی به مرز ایران و افغانستان اعزام شدند

آتش‌نشانان مشهدی به مرز ایران و افغانستان اعزام شدند

مشهد - مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: در پی حادثه انفجار در مرز ایران و افغانستان ۱۱ خودروی آتش‌نشانی از مشهد به مرز اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد مسعود ظهوریان، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد اعلام کرد: پیرو تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران در استانداری خراسان رضوی و تصمیمات اتخاذ شده از سوی آن ستاد؛ در پی آتش سوزی گمرگ اسلام قلعه افغانستان در مجاورت مرز کشورمان عصر امروز ۱۱ دستگاه خودروی تخصصی اطفا حریق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با هماهنگی ستاد مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی برای پشتیبانی و امدادرسانی احتمالی به مرز دو کشور در منطقه دوغارون شهرستان تایباد اعزام شده‌اند.

کد مطلب 5146036

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها