به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد مسعود ظهوریان، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد اعلام کرد: پیرو تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران در استانداری خراسان رضوی و تصمیمات اتخاذ شده از سوی آن ستاد؛ در پی آتش سوزی گمرگ اسلام قلعه افغانستان در مجاورت مرز کشورمان عصر امروز ۱۱ دستگاه خودروی تخصصی اطفا حریق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با هماهنگی ستاد مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی برای پشتیبانی و امدادرسانی احتمالی به مرز دو کشور در منطقه دوغارون شهرستان تایباد اعزام شده‌اند.