به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد مسعود ظهوریان، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد اعلام کرد: پیرو تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران در استانداری خراسان رضوی و تصمیمات اتخاذ شده از سوی آن ستاد؛ در پی آتش سوزی گمرگ اسلام قلعه افغانستان در مجاورت مرز کشورمان عصر امروز ۱۱ دستگاه خودروی تخصصی اطفا حریق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با هماهنگی ستاد مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی برای پشتیبانی و امدادرسانی احتمالی به مرز دو کشور در منطقه دوغارون شهرستان تایباد اعزام شدهاند.
در پی حادثه انفجار در مرز افغانستان؛
آتشنشانان مشهدی به مرز ایران و افغانستان اعزام شدند
مشهد - مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: در پی حادثه انفجار در مرز ایران و افغانستان ۱۱ خودروی آتشنشانی از مشهد به مرز اعزام شدند.
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