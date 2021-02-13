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۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۱۹

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان:

داور پارسال هم ضربات بدی به ما زد/ گل حریف آفساید بود

داور پارسال هم ضربات بدی به ما زد/ گل حریف آفساید بود

مسجدسلیمان- سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان با انتقاد از عملکرد داور بازی با آلومینیوم اراک، گفت: این داور پارسال هم ضربات بدی به ما زد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی عصر امروز شنبه پس از دیدار تیمش با آلومینیوم اراک در نشست خبری، گفت: نقطه عطف این دیدار گلی بود که در دقایق پایانی نیمه اول روی یک پرتاب اوت بلند دریافت کردیم.

وی افزود: یکی از بازیکنان آلومینیوم در موقعیت آفساید دید دروازه‌بان ما را گرفته بود که کمک‌داور آفساید اعلام کرد اما گل مورد قبول قرار گرفت.

حسینی عنوان کرد: تنها کسی که صلاحیت تصمیم‌گیری در صحنه گل را داشت، کمک‌داور است و نمی‌دانم چرا داور این گل را قبول کرد.

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان با درخواست از مسئولان فدراسیون برای رسیدگی به مسئله داور این بازی، گفت: سال گذشته زمانی که ما در مس کرمان بودیم همین داور تصمیمات جنجالی را در بازی‌های حساس مس کرمان گرفت که منجر به محرومیت اش شد.

وی با بیان اینکه امسال هم این داور تصمیمات اشتباه تأثیرگذاری داشت، افزود: بازی پایاپای بود و آنها در دقیقه حساسی به گل اول رسیدند؛ در صحنه گل نمی‌دانم قانون در این موقعیت چه می‌گوید؟ چه طور داور به خودش اجازه می‌دهد که نظر کمکش را برگرداند و گل را قبول کند؟

حسینی اظهار کرد: این موضوع خیلی عجیب است چون که گل اول در این بازی تعیین‌کننده بود که آلومینیوم به ثمر رساند.

تیم نفت مسجدسلیمان در هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، با نتیجه دو بر یک مغلوب تیم آلومینیوم اراک شد.

کد مطلب 5146081

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