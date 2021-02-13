باید به سمت بورسی کردن کامل شستا پیش برویم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم رونمایی از قریب ۲۰۰ محصول جدید و افتتاح بیش از ۱۴ پروژه بازسازی توسعه‌ای شستا با بیان اینکه معاونت‌های وزارتخانه هر کدام برای تحقق اهداف در آن حوزه در تلاشند تا بتوانند اقدامات موثرتری را در ماه‌های باقی مانده از عمر دولت انجام دهند تاکید کرد که نباید به هیچ وجه اجازه دهیم افولی در اقدامات رخ دهد.

وی خطاب به مدیران شستا گفت: به هیچ وجه از سرعت شستا کم نکنید و با قوت تا آخرین روز پروژه‌های نیمه کاره را تکمیل و تلاش کنید تا آنها را به اتمام برسانید. خوشحالم که نظم در کنار شفافیت را به کار گرفته‌اید و یکی از افتخارات بزرگ شستا این بود که صورت‌های مالی را در کدال ارائه کرد که در عمر شستا سابقه نداشت.

وزیر رفاه با بیان اینکه صورت‌های مالی شفاف و گویا و قابل عرضه به مردم با داشتن کدال بورس قدم اول نظم و انضباط است و اگر اینجا خوب عمل کنیم گام‌های بعدی را هم می‌توانیم مصمم برداریم اظهار کرد: توجه ویژه به تحقق بودجه بسیار مهم بود و شما تلاش کردید در چارچوب برنامه عملیاتی کار کنید و کار با این نظم و ترتیب باید در شرکت‌ها ادامه یابد.

شریعتمداری با بیان اینکه برای ایجاد سامانه‌های شفافیت قدم‌های خوبی برداشتیم گفت: شفافیت یک دستور اداری بود که بعد از تعهدم به نمایندگان مجلس در جلسه رأی اعتماد در دستور کار قرار گرفت و شستا گل سرسبد انجام فعالیت‌های شفاف ساز بود که در این عرصه قدم‌های خوبی برداشته است. قبلاً هم از برنامه‌های شفافیت رونمایی کرده‌ایم. عده‌ای به ناحق انتقاد می‌کنند که چرا از شفافیت زیاد می‌گوئیم. از این پس هم از شفافیت زیاد سخن می‌گوئیم زیرا ما را به سمت کارایی و اثربخشی بیشتر و خروج از فساد و جلوگیری از بروز آن هدایت می‌کند.

وی افزود: در هر گوشه‌ای از وزارتخانه اگر کار نوآورانه‌ای در این زمینه انجام شود آن را رونمایی خواهیم کرد. از هرکار نویی درباره شفافیت در مجموعه وزارتخانه رونمایی می‌کنیم. شفافیت عملی و واقعی مهم است و دنبال شفافیت نمادین و سمبلیک نیستیم.

وزیر رفاه با بیان اینکه شفافیت، دسترسی مدیران به داده‌های کلیدی را تقویت می‌کند و هم ابزارهای اطلاع رسانی را به ذی نفعان کلیدی در اختیار قرار می‌دهد تا در جریان قرار بگیرند که در این سازمان چه می‌کنیم اظهار کرد: کیفیت مدیریت نیز یکی دیگر از اهداف شفافیت است.

شریعتمداری ادامه داد: سیستمی شدن دسترسی به اطلاعات در شستا نهادینه شده و استفاده پذیری در مجموعه شستا هم باید با ایجاد بسترهای مناسب به طور کامل محقق شود. وقتی اطلاعات به درد بخور است که در زمان و قالب مناسب با کیفیت مناسب و در محل مناسب به مخاطبان خاص ارائه شود. ما این حرکت را ادامه خواهیم داد.

وی به ظرفیت کامل شستا در راستای جهش تولید اشاره کرد و گفت: جهش تولید فقط دستور ابلاغی رهبری برای یک سال نبود و باید در ادامه مسیر هم دنبال شود و تداوم یابد. حالا که شستا به بلوغ رسیده حرکت به سمت دانش بنیان کردن فعالیت‌ها را نیز باید در دستورکار قرار دهد.

وزیر رفاه با تاکید بر اینکه از این پس هر کالایی که قابل عرضه در بورس است را در غیر بازار بورس ارائه نکنید گفت: عرضه کالاهایی که قابلیت عرضه در بورس دارد به غیر بازارهای بورس ممنوع است. تا چندسال قبل فقط سه محصول در بازار بورس عرضه می‌شد که امروز به ۲۸ محصول رسیده است و باید تلاش کنیم هر کالایی قابلیت عرضه در بورس دارد عرضه آن در خارج از بورس ممنوع شود که حتماً مدیرعامل شستا آن را به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ خواهد کرد.

شریعتمداری با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمترین نهاد اجتماعی دولتی محسوب می‌شود و توجه به رابطه کارفرما و کارگر در همه اجزا باید به صورت یک الگو مورد توجه قرار بگیرد گفت: تمام تعهدات در قبال سرمایه انسانی شستا را از کارگران ساده گرفته تا کارگران متخصص و مهندسین و … را ایفا کنید و باید در ارائه استاندارد روابط بین کارگر و کارفرما نمونه باشیم.

وی ادامه داد: در فراز و فرود بورس همواره یار مردم و دولت بودیم. عرضه‌های بزرگی انجام شد که وقتی می‌خواستیم بازار را در دوران رونق بورس تعمیق کنیم این کار را انجام دادیم. در دوران افول هم تلاش‌هایی انجام دادیم و باید به سمت بورسی کردن کامل شستا پیش برویم و عرضه‌ها را نباید متوقف کنیم.

وی افزود: ما مسئولیت داریم از سهامداران خردی که سهام شرکت‌های شستا را دارند صیانت کنیم. در تلاش بودیم بیمه‌ای را برای حمایت از سهامداران خرد در دولت ایجاد کنیم، شورایی در این زمینه فعال و مشغول است و از مدیرعامل شستا می‌خواهم طوری اقدامات را نهادینه کنند که سهامداران خرد از سرمایه گذاری خود در این مجموعه بهره مند شوند. اگر نتوانیم با راهکارهای مناسبی از این سرمایه گذاران صیانت کنیم جفا در حق مردم است و باید تلاش کنیم این مهم را محقق کنیم.