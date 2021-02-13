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۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۲۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

۱۲۲ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری هستند

۱۲۲ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری هستند

بجنورد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از بستری بودن ۱۲۲ بیمار کرونایی در استان خبر داد و گفت: یک نفر بر اثر ابتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته جان باخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  سید احمد هاشمی اظهار کرد: با بستری شدن ۱۹ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۱۲۲ بیمار دارای علایم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان های استان بستری هستند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بیان کرد: با اعلام نتایج قطعی آزمایش های انجام شده، تا ظهر امروز متاسفانه یک نفر از بیماران مبتلا به کرونا در استان هم فوت شد.

وی افزود: خوشبختانه با اعمال محدودیت‌ها آمار مبتلایان به طور نسبی کاهش یافته اما در وضعیت شکننده ای به سر می بریم و نباید عادی انگاری کرد.

هاشمی ضمن قدردانی از مردم به خاطر همکاری و همراهی با ستاد کرونا گفت: خواهش ما از مردم استفاده از ماسک، محدود کردن حضور و شرکت در تجمعات و دورهمی های خانوادگی و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی است.

کد مطلب 5146093

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