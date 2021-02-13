نفت آبادان باز هم باخت/ پیروزی نماینده کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله برگشت مسابقات لیگ برتر تنیس روی میز باشگاه‌های کشور و در دومین روز این رقابت‌ها امروز تیم پادما یدک اصفهان به مصاف نفت آبادان رفت و مقابل این تیم به برتری ۴ بر ۲ دست یافت.

آبادانی‌ها در حالی نتیجه این دیدار را واگذار کردند که روز گذشته و در اولین روز مرحله برگشت مسابقات مقابل دانشگاه آزاد هم متحمل شکست شده بودند. دیگر دیدار امروز میان تیم‌های دانشگاه یزد و شادروان اقبال لطف الله نسبی کردستان برگزار شد که طی آن نماینده کردستان به برتری ۵ بر یک دست یافت. این دو تیم روز گذشته نتیجه دیدارهای نخست خود در مرحله برگشت لیگ را واگذار کرده بودند.

امروز و در دو دیدار ابتدایی دومین روز مرحله برگشت لیگ تنیس روی میز تیم شهرداری کرج و فراسنج تهران به ترتیب در مصاف با دانشگاه آزاد و رعد پدافند هوایی به تساوی سه بر سه رضایت دادند.

مرحله برگشت مسابقات لیگ برتر تنیس روی میز مردان فردا یکشنبه با برگزاری دیدارهای روز سوم به پایان می‌رسد. در پایان دیدارهای فردا و با لحاظ کردن مجموع امتیازات هشت تیم شرکت کننده، ۶ تیم راه یافته به مرحله پلی آف مشخص می‌شود.