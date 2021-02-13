شرایط کرونا در استان ایلام به شدت نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر شنبه در پنجاه و هفتمین نشست ستاد استانی مبارزه با کرونا نسبت به وضعیت کرونا در استانهای همسایه ابراز نگرانی کرد و اظهار کرد: با توجه به شرایط حاد کرونا در برخی استانهای همسایه به ویژه استان خوزستان که چند شهرستان با وضعیت قرمز قرار دارد، نیازمند اهتمام جدی مردم و مسئولان در پیشگیری از افزایش تعداد مبتلایان است.
وی با بیان این مطلب که اگر مراقبت لازم به عمل نیاید باید منتظر روزهای سخت و بحرانی کرونا باشیم، افزود: در حال حاضر شرایط کرونا در استان به شدت نگران کننده است و امروز ۴ شهرستان ایلام، آبدانان، دره شهر و دهلران در وضعیت زرد قرار گرفته و این یک پیام هشدار و اعلام خطر برای کل استان است.
رئیس ستاد استانی مبارزه با کرونا با تاکید بر پیشگیری و تمهیدات لازم به ویژه در شهرستانهای که با سه استان خوزستان، لرستان و کرمانشاه همسایه هستند، گفت: ما نباید صبر کنیم که وضعیت بحرانی شود بعد به فکر چاره بیافتیم، برای جلوگیری از شیوع کرونا هرکاری که لازم است همین الان بایست انجام داد.
وی تصریح کرد: به طور مثال دهلران همسایه خوزستان بوده که ۸ شهر قرمز و ۵ شهر نارنجی دارد و باید مواظبت کرد که این شرایط وضعیت خطرناکی برای دهلران و دیگر نقاط استان ایجاد نکند.
فعالیت کارکنان ادارات به صورت دو سوم
سلیمانی دشتکی با عنوان این مطلب که فرد مبتلا به کرونا اگر در جامعه و محل کار ظاهر شود مرتکب جرم شده است، تاکید کرد: همه باید به مصوبات و دستورالعملهای ستاد کرونا توجه جدی داشته و تمکین کنند، در این زمینه افراد بیمار و دارای علائم نبایست در جامعه و محل کار حضور یابند در غیر این صورت برابر قانون و دستورالعملها ستاد کرونا بی ملاحظه با او برخورد خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به این مهم که در ایام پیش رو انتخابات، شب عید، تعطیلات نوروزی و … داریم، تاکید کرد: متأسفانه رعایت پروتکلهای بهداشتی نظیر ماسک زدن و فاصله گذاری اجتماعی و عدم حضور در مراسمات به شدت کم رنگ شده است و اگر این روند ادامه یابد قطعاً شاهد وضعیت خطرناکی در بحث کرونا خواهیم شد.
استاندار ایلام در ادامه با اشاره به اجرای برخی برنامهها توسط دستگاههای مختلف گفت: هر برنامهای که در این شرایط اجرا میشود کاملاً باید با هماهنگی ستاد کرونا انجام شود.
وی افزود: واکسن کرونا آمده و امیدواریم به وفور در دسترس مردم قرار گیرد، تا آن زمان و در این شرایط پیش رو بایستی سختیها را تحمل کنیم و با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی از این روزهای کرونایی نیز بگذریم.
استاندار ایلام در خصوص میزان حضور و فعالیت کارکنان ادارات در شهرستانهای زرد استان نیز تاکید کرد: به دلیل افزایش شیوع کرونا از امروز فعالیت کارکنان ادارات غیرضروری در چهار شهرستان زرد استان به صورت دو سوم، اما حضور کارکنان دستگاههای خدمت رسانی به صورت کامل خواهد بود.
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