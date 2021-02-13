به گزارش خبرنگار مهر محمد قاسمی در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در استان قزوین اظهار کرد: هدف از تشکیل این ستاد هماهنگی بیشتر کار جهادی برای مقابله با بیماری کرونا است و نباید به دنبال مچ گیری یا انداختن توپ به زمین دیگری باشیم.

وی افزود: امروز بعد از گذشت چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی برخی مسائل از حوزه قضائی خارج شده و کار به مردم سپرده شده و بیشتر باید به دنبال تقویت این گونه اقدامات و حمایت از مردم باشیم.

دادستان قزوین عنوان کرد: باید مکانیسمی طراحی شود تا کار به وقوع جرم و تخلف منجر نشود و قبل از وقوع تخلف، پیشگیری لازم صورت بگیرد تا شاهد بروز مشکلات بیشتر نباشیم.

وی ادامه داد: مسائل نباید تنها با جدیت در سخنرانی در جلسه باشد و پس از جلسه علوم پزشکی و کادر درمان به فراموشی سپرده شوند بلکه همه باید خود را به همراهی و کمک به مدافعان سلامت ملزم بدانند.

قاسمی در پایان اضافه کرد: باید بتوانیم با اقدامات هماهنگ و پیشگیرانه از وقوع موج چهارم در استان جلوگیری کنیم و بتوانیم خلأهای موجود را شناسایی و راهکار لازم را برای آن اتخاذ کنیم.