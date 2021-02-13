به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب شلیش پور عصر امروز شنبه ضمن نشست با فرمانداران و سمن‌ها، تاب‌آوری اجتماعی را یکی از ضرورت‌های مهم دانست و گفت: باید با برگزاری کارگاه‌های آموزشی تاب‌آوری اجتماعی، تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کنیم.

وی افزود: تاب‌آوری اجتماعی نه تنها موجب افزایش قدرت تحمل و سازگاری افراد جامعه در برخورد با مشکلات می‌شود بلکه مهم‌تر از آن منجر به حفظ بهداشت سلامت روانی و ارتقای آن نیز خواهد شد.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی استانداری خوزستان بیان کرد: در کشورهای مختلف حدود ۱۰ درصد GDP صرف آموزش کودکان می‌شود اما در حالی که در کشور ما این شاخص زیر یک ونیم درصد است.

شلیش پور در تشریح برنامه‌های پیش رو اظهار کرد: سمن‌های مختلفی در بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی فعال هستند و اقدامات ارزنده‌ای را نیز انجام داده‌اند اما کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند عزم همگانی است؛ بنابراین در بحث کاهش خشونت از بُعد فرهنگی، آگاه‌سازی، حساس‌سازی و روشنگری جامعه برنامه‌های راهبردی انجام داد.

وی اضافه کرد: ضمن ابلاغ بخشنامه‌های وزارت بهداشت، طرحی نیز در دست اجراست که به صورت لوح فشرده به فرمانداران داده شد که مورد تأیید وزارت بهداشت است و بر اساس آن والدین کودکان آموزش مهارت فرزند پروری خواهند دید و توسط هر روانشناس و از طریق فرمانداری‌ها مورد آموزش قرار می‌گیرند.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی استانداری خوزستان به رتبه قابل‌قبول خوزستان در ارزیابی عملکرد در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: نباید به آنچه به دست آمده است، رضایت داد و باید تلاش مضاعفی را برای رسیدن به نقطه مطلوب داشته باشیم؛ لذا در این راستا با اعزام روانشناس و روان‌پزشک به شهرستان‌ها که در حیطه وظایف معاونت بهداشت و درمان است، سعی در بهبود رتبه خوزستان داریم و امیدواریم گزارش خوبی را از اقدامات این دستگاه دریافت کنیم.

شلیش پور با بیان اینکه توازن بین اخبار منفی و مثبت می‌تواند تأمین‌کننده سلامت روانی و حال خوب اعضای جامعه باشد، بیان کرد: این شرایط را با وضعیتی که عمده آن در اخبار رسانه و تولیداتی چون فیلم‌های سینما یا سریال‌ها تلویزیونی نمایش داده می‌شود، مقایسه کنید که یکسری نقاط منفی و ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها را به تصویر کشیده و نارسایی‌ها را گوشزد می‌کند.

وی افزود: در چنین شرایطی اضطراب و افسردگی پیامد قابل‌انتظار و بدیهی وضعیت روانی افراد جامعه است؛ لذا بر این اساس لزوم بازنگری بر میزان اخبار منفی در جامعه و تلاش برای بازگرداندن جامعه به سمت تعادل، ضروری است.

شلیش پور بیان کرد: انتظار می‌رود که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان به عنوان دستگاه متولی رسانه‌ها، هم چون گذشته به یاری این بخش بشتابد.