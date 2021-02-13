منابع لازم برای تأمین ۶۰۰ هزار واحد در طرح اقدام ملی فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه تأمین منابع مالی برخی از طرح‌های اولویت دار در استان‌های خوزستان و کردستان و نیز طرح اقدام ملی مسکن با اشاره به کارهای بزرگ و سرمایه گذاری‌های انجام شده در بخش‌های مختلف عمرانی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی استان خوزستان گفت: استان خوزستان از مهم‌ترین استان‌های کشور است که باید برای رفع مشکلات و پاسخگویی به مطالبات مردم اقدامات جدی تری انجام شود.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به سفر اخیر خود به استان خوزستان و مسائل مطرح شده در جلسه اقتصاد مقاومتی استان اظهار امیدواری کرد: با نهایی شدن طرح وزیر نفت در خصوص اختصاص بودجه‌ای از منابع حاصل از فروش نفت بتوانیم دغدغه‌های مردم را به طور کامل مرتفع کنیم.

جهانگیری با اشاره به تفاهم انجام شده میان وزارت نیرو، بانک‌ها و استانداری خوزستان به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح‌های مربوط به جمع آوری فاضلاب در استان گفت: در حال حاضر وزارت نیرو اقدامات مهمی مانند رساندن آب شرب مطمئن از سرشاخه‌های کارون به شهرهای استان انجام می‌دهد و تلاش داریم تا با همکاری بانک‌ها مشکل آب‌های سطحی و فاضلاب در هنگام بارندگی‌های شدید که موجب آزار مردم شده است، برطرف کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری با قدردانی از نظام بانکی کشور به خاطر مشارکت در این طرح مهم از سازمان برنامه و بودجه خواست تا همه ساز و کارهای لازم را به منظور اطمینان بانک‌های کشور از همکاری با دولت را به کار گیرند تا در هنگام ضرورت نظام بانکی برای اجرای طرح‌های بزرگ در کنار دولت قرار گیرد.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط استان کردستان و ضرورت انجام اقدامات عملی برای توسعه استان و رفع عقب ماندگی‌ها از نظام بانکی کشور خواست تا در کنار استانداری کردستان تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های ارائه شده در زمینه پتروشیمی، تولید لاستیک و راه آهن را انجام دهند.

معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه تلاش برای رونق و توسعه استان کردستان باید وظیفه ملی نظام بانکی کشور تلقی شود، کمک به راه اندازی کارخانه تولید لاستیک به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور را ضروری دانست و گفت: باید همه تلاش کنیم تا در استان‌های مرزی کشور پروژه‌های بزرگی به انجام برسد که نتیجه آن قطعاً علاوه بر ایجاد رضایت مردم، اشتغالزایی و افزایش سطح رفاه عمومی خواهد بود.

جهانگیری همچنین در خصوص طرح اقدام ملی مسکن، اظهار داشت: در این زمینه با توجه به شرایط سخت تأمین مسکن هم به لحاظ خرید و هم اجاره برای مردم باید کار به شکل جهشی در بخش تولید پیش برود و بانک‌ها نیز با توجه به مسئولیت اقتصادی و اجتماعی خود باید به صورت پررنگ نقش خود را ایفا کنند.

معاون اول رئیس جمهوری گفت: از یک سو بخش مسکن از بخش‌های پیشران اقتصادی در کشور است که می‌تواند صدها فعالیت صنعتی را به دنبال خود رونق دهد و از سوی دیگر مردم در این زمینه مطالبات جدی دارند که باید با مشارکت خود آنها به این نیازها پاسخ داد.

جهانگیری با تأکید بر اینکه محوریت کار تأمین مالی و فراهم کردن تسهیلات از بانک‌های کشور باید به عهده بانک مرکزی باشد، اظهار امیدواری کرد: منابع لازم برای تأمین ۶۰۰ هزار واحد مشخص شده در طرح اقدام ملی هر چه سریع‌تر فراهم شود.

در این جلسه که وزرای نیرو، راه و شهرسازی، استانداران خوزستان و کردستان و رؤسای بانک‌های دولتی و خصوصی کشور حضور داشتند، تفاهم نامه‌های مربوط به تأمین مالی چرخ‌های بخش آب و فاضلاب استان خوزستان میان مدیران بانک‌ها، استاندار و شرکت آب و فاضلاب کشور منعقد شد.

بر اساس این قرارداد و از طریق ماده ۵۶ هر یک از بانک‌های صادرات، ملت، سپه، پاسارگاد، ملی، پارسیان و رفاه مسئولیت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای جمع آوری فاضلاب شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، دشت آزادگان، ماهشهر و بندر امام، مسجد سلیمان و نیز آب روستایی را بر عهده گرفتند.

در این جلسه پس از توضیحات استاندار کردستان در خصوص تأمین مالی طرح‌های پتروشیمی کردستان، لاستیک سازی رازی کردستان و پروژه راه آهن بیجار و قروه مقرر شد، بانک‌ها با تشکیل کنسرسیوم مالی در سریع‌ترین زمان منابع لازم اجرای این طرح‌ها را فراهم کنند.

همچنین در خصوص طرح اقدام ملی مسکن مقرر شد، بانک مرکزی کشور با همکاری نظام بانکی و وزارت راه و شهرسازی تمام راهکارهای قابل اجرا برای تأمین تسهیلات را بررسی کرده و ظرف دو هفته آینده راهکار قابل قبول برای پیشرفت این طرح را ارائه کنند.