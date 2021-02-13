به گزارش خبرنگار مهر، شصت و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی عصر امروز با دستور جلسه بررسی ظرفیت‌های و چالش‌های حوزه کشاورزی و دامپروری استان در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

محمدرضا پورمحمدی، استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه اظهار داشت: مادامی که تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها به صورت متمرکز در کشور گرفته شده و میزان اختیارات استان‌ها محدود شود، نمی‌توان انتظار درستی از پیشبرد اهداف داشت.

وی ادامه داد: اینکه باید کوچک‌ترین مطلبی برای تصمیم گیری به تهران برود و در استان، اختیار لازم برای عملی کردن آن وجود نداشته باشد، بهی هیچ عنوان صحیح نیست.

پورمحمدی در ادامه با اشاره به اینکه باید به فکر اصلاح بذر، نژاد و یا جایگزینی تکنولوژی در بخش کشاورزی باشیم، گفت: پیشنهادهای مطرح شده در جلسه شورای گفتگو باید طی جلسات کارگروه تخصصی، مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با انتقاد از برخی بروکراسی‌های اداری برای فعالان بخش کشاورزی و ارجاع آنها برای استعلام گیری از ۱۵ دستگاه مختلف گفت: این نوع رویه‌های باید اصلاح شود چرا که استعلام یک فعال بخش کشاورزی برای کوچک‌ترین امری از ۱۵ دستگاه مختلف امری بی معنی است.

وی همچنین با ارائه پیشنهاد اجرای یکپارچه سازی زمین‌های کشاورزی به صورت پایلوت از استان گفت: جهاد کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند موانع و مشکلات این بخش را رفع کند و در این راستا نیازمند همکاری همه جانبه بخش خصوصی با بخش دولتی هستیم.

تعرفه بالای بیمه محصولات کشاورزی

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان در منابع آبی و خاکی و بخش کشاورزی گفت: با وجود تمامی ظرفیت‌ها، کل تولیدات بخش کشاورزی آذربایجان شرقی چهار میلیون تن است که از این لحاظ رتبه ۱۲ را در کل کشور داریم.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان مهم‌ترین مشکلات بخش کشاورزی گفت: افزایش بی رویه قیمت اقلام مورد نیاز حوزه کشاورزی به دلیل بخشنامه‌های خلق الساعه، عدم وجود نقدینگی لازم در حوزه کشاورزی، مشکلات عدم تأمین بذرهای مرغوب و با کیفیت توسط کشاورزان به دلیل قیمت بالا و عدم امکان واردات حجم مورد نیاز کشاورزان، عدم نظارت صحیح بر واحدهای تولید کود در کشور و عدم امکان آزمایش کودهای تولیدی توسط کشاورزان به دلیل بالا بودن قیمت آزمایش‌های مربوطه از جمله این مشکلات است.

وی، عدم وجود تکنولوژی و فن آوری به روز و کمبود صنایع تبدیلی را از دیگر مشکلات بخش کشاورزی عنوان کرده و گفت: خام فروشی محصولات کشاورزی و واسطه پروری با تراکم استقرار ناصحیح یا کمبود سیستم تکنولوژی صنایع تبدیلی، مشکلات کمبود آب در استان و عدم برنامه ریزی صحیح از سوی مسئولین در این خصوص از دیگر مشکلات موجود در این بخش است.

ژائله، الزام فعالین حوزه کشاورزی به دریافت استعلام مجدد از ۲۰ دستگاه پس از صدور مجوزهای فعالیت از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی را از مشکلات این بخش عنوان کرد و گفت: با گذشت حدود چهار سال از تصویب قانون برنامه ششم، طبق جز (۱) بند (ب) ماده (۳۲) این قانون، دولت مکلف است ردیف مستقلی برای پرداخت خسارت به بیمه گذاران محصولات کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی در لوایح بودجه سالیانه ایجاد کند، در حالی که هنوز این مهم در حد کفایت اتفاق نیفتاده است.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت: عدم پرداخت به موقع خسارات به کشاورزان، عدم ارزیابی درست کارشناسان بیمه گذار از میزان خسارت به تولید کنندگان و همچنین گران بودن حق بیمه، از جمله موانع این امر به شمار می‌روند. تأخیر در پرداخت غرامت و تعرفه بالای بیمه محصولات کشاورزی، موجب شده است کشاورزان آذربایجان شرقی رغبتی به بیمه تولیدات خود نداشته باشند.