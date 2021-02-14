تولید ١٨ هزار متر مربع فرش توسط مددجویان فارس

محمد بذرافشان مدیرکل کمیته امداد فارس در گفت وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این برند به صورت رسمی در تاریخ ۳۰ دی ماه امسال توسط رئیس کمیته امداد رونمایی شد و این نشان به عنوان اولین علامت جمعی فرش با ذینفعی مددجویان کمیته امداد در کشور است که با همکاری مرکز مالکیت معنوی قوه قضائیه و ثبت سازمان جهانی مالکیت معنوی به کمیته امداد اعطا شد.

وی با اشاره به نقش عمده کمیته امداد در اشتغال کشور افزود: کمیته امداد به عنوان دستگاه پیشرو در هدفمندی و پایداری اشتغال برای جامعه هدف خود با استفاده از ثبت علامت جمعی احسان اقدام کرده است.

مدیر کل امداد فارس با بیان اینکه این پروژه تا ۵ سال تحت حمایت سازمان جهانی ثبت مالکیت معنوی است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر این علامت در طبقات مختلف کالا و خدمات برای برنامه‌های آتی این نهاد در سطح ملی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد ۳۵ راهبر شغلی در زمینه تولید فرش و گلیم با کمیته امداد فارس همکاری می‌کنند اضافه کرد: از سال ۹۶ تاکنون ۶١ هزار مترمربع فرش و گلیم به ارزش ۳۵۰ میلیارد ریال توسط مددجویان تحت حمایت کمیته امداد فارس تولید شده است.

بذرافشان یادآور شد: در حال حاضر ۳۲۰۰ نفر مددجوی بافنده فرش و گلیم در استان فارس مشغول به فعالیت هستند که سالیانه ١٨هزار متر مربع فرش و گلیم تولید می‌کنند.

مدیر کل امداد فارس در پایان گفت: تمامی نفع این علامت در ارتقا کسب و کار و تجاری سازی کالای تولیدی در سطح ملی و بین المللی برای جامعه تحت حمایت بوده و می‌توان یکی از گام‌های اساسی در رشد سطح شغلی کارآفرینان امداد به شمار می‌رود.