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۲۶ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۰۱

تولید ١٨ هزار متر مربع فرش توسط مددجویان فارس

تولید ١٨ هزار متر مربع فرش توسط مددجویان فارس

شیراز - از سال ۹۶ تاکنون، ۶١هزار متر مربع فرش و گلیم توسط مددجویان کمیته امداد فارس تولید وبافته شده است که این تولیدات از این پس با عنوان برند احسان که به ثبت جهانی رسیده، عرضه می‌شوند.

محمد بذرافشان مدیرکل کمیته امداد فارس در گفت وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این برند به صورت رسمی در تاریخ ۳۰ دی ماه امسال توسط رئیس کمیته امداد رونمایی شد و این نشان به عنوان اولین علامت جمعی فرش با ذینفعی مددجویان کمیته امداد در کشور است که با همکاری مرکز مالکیت معنوی قوه قضائیه و ثبت سازمان جهانی مالکیت معنوی به کمیته امداد اعطا شد.

وی با اشاره به نقش عمده کمیته امداد در اشتغال کشور افزود: کمیته امداد به عنوان دستگاه پیشرو در هدفمندی و پایداری اشتغال برای جامعه هدف خود با استفاده از ثبت علامت جمعی احسان اقدام کرده است.

مدیر کل امداد فارس با بیان اینکه این پروژه تا ۵ سال تحت حمایت سازمان جهانی ثبت مالکیت معنوی است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر این علامت در طبقات مختلف کالا و خدمات برای برنامه‌های آتی این نهاد در سطح ملی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد ۳۵ راهبر شغلی در زمینه تولید فرش و گلیم با کمیته امداد فارس همکاری می‌کنند اضافه کرد: از سال ۹۶ تاکنون ۶١ هزار مترمربع فرش و گلیم به ارزش ۳۵۰ میلیارد ریال توسط مددجویان تحت حمایت کمیته امداد فارس تولید شده است.

بذرافشان یادآور شد: در حال حاضر ۳۲۰۰ نفر مددجوی بافنده فرش و گلیم در استان فارس مشغول به فعالیت هستند که سالیانه ١٨هزار متر مربع فرش و گلیم تولید می‌کنند.

مدیر کل امداد فارس در پایان گفت: تمامی نفع این علامت در ارتقا کسب و کار و تجاری سازی کالای تولیدی در سطح ملی و بین المللی برای جامعه تحت حمایت بوده و می‌توان یکی از گام‌های اساسی در رشد سطح شغلی کارآفرینان امداد به شمار می‌رود.

کد مطلب 5146123

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