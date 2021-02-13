مجلس مالیات تولید را از ٢٥ به ٢٠ درصد کاهش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شنبه شب در دیدار با فعالان اقتصادی آذربایجان غربی با بیان اینکه فعالان بخش اقتصاد با وجود مشکلات بسیار به سمت اقتصاد رانتی و غیرمولد متمایل نشده‌اند، افزود: در اقتصاد رانتی که نه اسمی دارند و نه دفتری، حتی مالیات نیز پرداخت نمی‌کنند و متأسفانه اقتصاد دلالی در حال حاضر بیشترین سود را برای افراد دارد.

وی با بیان اینکه دولت به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند، گفت: واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی به این دلیل رویکرد مثبتی است که بخش خصوصی بهتر از دولت می‌تواند امور را در دست گرفته و آن را مدیریت کند.

نیکزاد با اشاره به راهکارهای حل این مشکلات اقتصادی، ادامه داد: با دستور مقام معظم رهبری اقدام بسیار ارزشمندی در اجرای اصل ۴۴ شروع شد که به وسیله آن اقتصاد را باید به بخش خصوصی واگذار کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی به این دلیل رویکرد مثبتی است که بخش خصوصی بهتر از دولت می‌تواند امور را در دست گرفته و آن را مدیریت کند.

وی با اشاره به موضوع تغییر برخی از قوانین اتاق بازرگانی، اظهار کرد: اینکه بعد از چندین سال بخواهند قانون اتاق بازرگانی را به هم بزنند موضوع قابل قبولی نیست و ما به شما قول می‌دهیم که این اتفاق عملی نخواهد شد.

نیکزاد قبل از برگزاری این دیدار از کارخانه نورد لوله خاورمیانه بازدید و مسائل و مشکلات این کارخانه را بررسی کرد.

این کارخانه با ظرفیت تولید ۱۲۰ هزار تن لوله‌های اسپیرال در سال توانایی اشتغال زایی برای ۵۰۰ کارگر را دارد که هم اکنون با یک دهم ظرفیت خود در حال فعالیت است.