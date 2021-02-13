بخشدار مرکزی شیراز بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، حجت الاسلام سید کاظم موسوی اظهار داشت: پیش از این نیز سه نفر دیگر شامل یک نفر از اعضای شورای بخش مرکزی، یک نفر از اعضای شورای یکی از روستاهای اطراف شیراز و یک نفر از کارمندان بخش دولتی دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه در خصوص افراد نامبرده قرار تأمین کیفری مناسب صادر شده است، تصریح کرد: فساد صورت گرفته توسط این افراد با اِشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) کشف شد و هم اکنون تحقیقات تکمیلی پرونده زیر نظر بازپرس ویژه در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان فارس با تأکید بر اراده راسخ دستگاه قضائی در مبارزه با فساد عنوان کرد: دستگاه قضائی در دوران تحول با ورود قاطع به موضوع مبارزه با فساد و توجه ویژه به مفاسد درون و بیرون دستگاه ثابت کرده است با جدیت موضوع مبارزه با فساد را در دستور کار دارد و ما نیز در مجموعه قضائی استان با تبعیت از این سیاست کلان قضائی ازهیچ گونه فساد کوچک و بزرگی چشم‌پوشی نخواهیم کرد.

موسوی، عملکرد آگاهانه ضابطین و نهادهای نظارتی از جمله اداره کل بازرسی استان را ستود و تاکید کرد: حامیان اصلی مبارزه قاطعانه دستگاه قضائی با فساد، مردم هستند و بی تردید عملکرد مناسب قضات در این راستا زمینه رضایت عمومی را فراهم می‌کند.