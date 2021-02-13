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۲۵ بهمن ۱۳۹۹، ۲۱:۳۸

رئیس کل دادگستری استان فارس:

بخشدار مرکزی شیراز بازداشت شد

بخشدار مرکزی شیراز بازداشت شد

شیرازـ رئیس کل دادگستری استان فارس از بازداشت بخشدار مرکزی شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، حجت الاسلام سید کاظم موسوی اظهار داشت: پیش از این نیز سه نفر دیگر شامل یک نفر از اعضای شورای بخش مرکزی، یک نفر از اعضای شورای یکی از روستاهای اطراف شیراز و یک نفر از کارمندان بخش دولتی دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه در خصوص افراد نامبرده قرار تأمین کیفری مناسب صادر شده است، تصریح کرد: فساد صورت گرفته توسط این افراد با اِشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) کشف شد و هم اکنون تحقیقات تکمیلی پرونده زیر نظر بازپرس ویژه در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان فارس با تأکید بر اراده راسخ دستگاه قضائی در مبارزه با فساد عنوان کرد: دستگاه قضائی در دوران تحول با ورود قاطع به موضوع مبارزه با فساد و توجه ویژه به مفاسد درون و بیرون دستگاه ثابت کرده است با جدیت موضوع مبارزه با فساد را در دستور کار دارد و ما نیز در مجموعه قضائی استان با تبعیت از این سیاست کلان قضائی ازهیچ گونه فساد کوچک و بزرگی چشم‌پوشی نخواهیم کرد.

موسوی، عملکرد آگاهانه ضابطین و نهادهای نظارتی از جمله اداره کل بازرسی استان را ستود و تاکید کرد: حامیان اصلی مبارزه قاطعانه دستگاه قضائی با فساد، مردم هستند و بی تردید عملکرد مناسب قضات در این راستا زمینه رضایت عمومی را فراهم می‌کند.

کد مطلب 5146150

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    نظرات

    • الله قلی IR ۱۲:۴۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      4 1
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      خدا وکیلی اعدامشون کنید
    • فرشاد IR ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      1 0
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      خبر خوبیه هر روز از سراسر ایران چنین اخباری می شنویم الا استان خوزستان ! آیا واقعا در استان خوزستان فساد اداری وجود ندارد مسئولان محترم قضایی لطفا روی استان خوزستان تمرکز کنید
    • IR ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
      3 0
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      مسئول خائن را باید اشد مجازات کرد مردم در تنگنا آقایون دنبال چاپیدن

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