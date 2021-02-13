برای اطفا حریق در مرز دوغارون از هیچ کمک و تلاشی مضایقه نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تماس تلفنی با استاندار خراسان رضوی که در مرز دوغارون شهرستان تایباد حضور داشت، در جریان آخرین وضعیت آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه افغانستان قرار گرفت.

در پی حادثه انفجار چندین تانکر و خودروی حامل سوخت در گمرک اسلام قلعه افغانستان که ظهر امروز بوقوع پیوست، اسحاق جهانگیری در تماس تلفنی با محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان رضوی، بر لزوم امدادرسانی همه جانبه و بسیج نیروهای آتش‌نشانی استان تاکید کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه از هیچ کمک و تلاشی برای اطفا حریق در مرز دوغارون ایران و افغانستان مضایقه نشود، از استاندار خراسان رضوی خواست تمامی نیروهای امدادی و آتش نشانی استان در آماده باش کامل باشند تا در صورت نیاز برای کمک به محل آتش‌سوزی اعزام شوند.

استاندار خراسان رضوی نیز که در مرز دوغارون در شهرستان تایباد حضور داشت، در این تماس تلفنی گزارشی از بررسی‌ها و بازدیدهای میدانی خود به معاون اول رئیس جمهور ارائه کرد.

محمدصادق معتمدیان همچنین به ارائه توضیحاتی در خصوص جلسه برگزار شده در مرز دوغارون پرداخت و گزارشی از اعزام نیروهای امدادی و آتش نشانی از شهرستانهای همجوار به مرز دو کشور ارائه کرد و گفت: تمامی نیروهای امدادی و آتش نشانی در شهرستانهای نزدیک به محل آتش سوزی در آماده باش کامل هستند تا در صورت لزوم به گروههای حاضر در محل حادثه اضافه شوند.