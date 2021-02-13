خسارت ۳۰ میلیارد تومانی به ۷۰ غرفه بازارچه مهاباد

به گزارش خبرنگار مهر، عارف خدرلو شنبه شب در جلسه جلسه مدیریت بحران شهرستان مهاباد با تقدیر از کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله واحدهای مختلف شهرداری، اعضای شورای تأمین، ستاد بحران با اشاره به آتش سوزی بامداد روز شنبه در ضلع شمالی بخش قدیمی بازارچه اصغری و افزود: با حضور به موقع ۱۱ اکیپ آتش نشانی از مهاباد و شهرستان‌های نقده و میاندوآب و مجتمع پتروشیمی مهاباد اطفای کامل حریق در ساعت ۳ بامداد روز شنبه صورت گرفت.

وی از برآورد اولیه میزان خسارات وارده به بازارچه توسط دستگاه‌های ذیربط خبر داد و افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه ۷۰ غرفه دچار خسارت کامل شده و حدود ۲۳ میلیارد تومان به اجناس ضرر وارد شده که با احتساب خسارات وارده به سازه و زیر ساخت‌های این بازارچه می‌توان زیان وارده به بازاریان مهابادی را رقمی در حدود ۳۰ میلیارد تومان برآورد کرد.

فرماندار مهاباد با بیان اینکه هیچ کدام از واحدهای تجاری بیمه نبوده اند، گفت: پیگیر جبران خسارات وارده به بازاریان عزیز از مسیرهای مختلف از جمله ارائه تسهیلات ارزان قیمت دولتی هستیم.

وی در خصوص مساعدت با بازاریان متضرر در آتش سوزی بازارچه اصغری، از شهروندان درخواست کرد ضمن امتناع از حضور در محل حادثه، اخبار مربوط به این واقعه را تنها از رسانه‌های معتبر پیگیری و از پرداخت و واریز کمک‌های خود به حساب‌های ناشناس خودداری کنند.

فرماندار مهاباد خاطرنشان کرد: به زودی مسیرهای مساعدت و همیاری شهروندان از طریق رسانه‌های معتبر شهرستان اطلاع رسانی خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست با ابراز تأسف از حادثه رخ داده از دستگاه‌های امدادی شهرستان مهاباد و دیگر شهرهای همجوار که در امر اطفای حریق مشارکت جدی داشتند قدردانی کرد.

آیدین رحمانی با تاکید بر برآورد دقیق خسارات وارده به بازاریان ابراز امیدواری کرد با پیگیری دیگر مسئولان استانی و شهرستانی بتوان ضررهای وارده به کسبه این بازارچه جبران شود.

وی از مسئولین شهرستان مهاباد درخواست کرد سریعاً نسبت به شناسایی اماکن عمومی دارای مشکل در بخش ایمنی در زمان وقوع بحران اقدام و نواقص احتمالی موجود را برطرف کنند.