لزوم تجهیز مدارس عشایری آذربایجان غربی به امکانات آموزشی مناسب

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری شنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجان غربی با بیان اینکه برای تجهیز مدارس عشایری و روستایی نهادهای متولی از جمله نوسازی مدارس و آموزش و پرورش باید ردیف اعتبار مخصوصی تخصیص دهند، افزود: مدارس عشایری استان به امکانات آموزشی مناسب تجهیز شوند.

وی همچنین به ضرورت تهیه ملزومات آموزشی برای دانش آموزان نیازمند اشاره کرد و افزود: باید نهضت تهیه تبلت با هم افزایی خیرین، دستگاه‌های متولی، رسانه‌ها و اقشار مختلف مردم شکل بگیرد.

استاندار آذربایجان غربی با ابراز تأسف از اینکه بخشی از دانش آموزان به جهت نبود تبلت و امکانات آموزشی از شبکه شاد محروم هستند، ادامه داد: طبق آخرین اطلاعات ۳۰ درصد دانش آموزان کشور به شبکه شاد دسترسی ندارند و لازم است تا با استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و تمام ظرفیت‌های استانی نسبت به رفع این مشکل تصمیم گیری و اقدامات لازم در باره حضور دانش آموزان استان در شبکه شاد انجام شود.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی آموزش و پرورش در خصوص وضعیت اردوگاه‌های دانش آموزی، دستور داد تا با تخصیص منابع مالی مورد نیاز و بهره گیری از ظرفیت دیگر دستگاه‌ها از جمله شهرداری نسبت به توسعه و تجهیز آنان اقدام شود.

شهریاری با بیان اینکه برخی شهرداری‌ها سهم آموزش و پرورش از عوارض را پرداخت نمی‌کنند که باید در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند، افزود: در زمینه کمک به بازسازی اردوگاه‌های دانش آموزی استان طی هماهنگی با شهرداری ارومیه باید در زمینه فضاسازی و فنس کشی اقدام شود.

۱۰۸ هزار دانش آموز در آذربایجان غربی به برنامه آموزشی شاد دسترسی ندارند

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه از کل ۱۲ هزار کلاس درس مورد نیاز استان افزون بر ۲ هزار و ۵۰۰ مدرسه در در ۲ سال گذشته احداث و تحویل آموزش و پرورش شده است، گفت: با افتتاح ۲ مدرسه ۶ کلاسه در شهرستان شوط هشت کلاس کانکسی برچیده شد.

مهین منافی با بیان اینکه ۱۰۶ طرح با ۵۹۹ کلاس درس با بیش از ۷۸ هزار متر مربع و هفت سالن ورزشی با سه هزار ۷۸۰ متر مربع نیز در سال ۱۳۹۹ در استان به بهره برداری رسید، گفت: با جذب ۴۸ هزار نوآموز توانستیم نرخ جذب را به بالای ۶۷ درصد ارتقا دهیم.

وی با اشاره به ثبت نام بیش از ۳۵۴ هزار دانش آموز در ۶ پایه ابتدایی استان ادامه داد: نرخ پوشش تحصیلی واقعی دوره ابتدایی در سال جاری ۹۸.۳۵ درصد رسید که نسبت به پارسال که ۹۷.۷۶ بود رشد دارد.

منافی افزود: در استان آذربایجان غربی ۱۰۸ هزار نفر به برنامه آموزشی شاد دسترسی ندارند که از این تعداد، ۳۳ هزار و ۴۰۰ نفر دانش آموزان مناطق محروم و عشایری هستند و از شیوه‌های دیگر آموزش همچون مدرسه تلویزیونی و بسته‌های آموزشی که توسط گروه‌های آموزشی استان تهیه شده است، استفاده می‌کنند.

منافی با اشاره به اینکه طرح ملی «هدایت» همزمان با سراسر کشور در استان اجرا می‌شود، گفت: در طرح هدایت با شعار «هر دانش آموز یک تبلت، هر تبلت یک کلاس مدرسه»، با استفاده از امکانات این اداره کل، مشارکت خیّران و کمک‌های دولتی، ابزارهای کمک آموزشی هوشمند نظیر تبلت و گوشی همراه خریداری و در اختیار دانش آموزان نیازمند قرار می‌گیرد.