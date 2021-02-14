به گزارش خبرگزار ی مهر، محمدعلی نپی‌پور پور شنبه شب در نشست ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا در خراسان رضوی گفت: در حال حاضر خراسان رضوی از نظر شیوع ویروس کرونا شرایط بهتری نسبت به سایر مناطق کشور داشته است ولی این وضعیت شکننده است و حفظ آن حساسیت و اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: وضعیت موجود استان از نظر شیوع کرونا باید با حساسیت بیشتری مدیریت شود تا بتوان از خطر موج چهارم شیوع این ویروس پیشگیری کرد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی بهترین راهکار پیشگیری از ابتلاء به کرونا را رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و نظارت جدی بر اجرای آن از سوی آحاد جامعه دانست و گفت: انجام واکسیناسیون کرونا با روند کندی که پیش می‌رود و با توجه به اینکه گروه‌های پر خطر نیز در اولویت قرار دارند، راهکار کوتاه مدت برای مقابله با کرونا نیست.

وی افزود: رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جامعه کاهش و از سوی دیگر ورود مسافر بویژه مسافران خارجی به استان افزایش یافته است که در این زمینه قرنطینه سازی و سخت گیری در پروزاهای خارجی مورد تاکید است.

نبی پور تاکید کرد: عادی‌انگاری مردم و عدم رعایت اصول بهداشتی به ویژه با نزدیک شدن به روزهای پایان سال و آغاز خریدهای شب عید در سطح بازار خطر جدی اوج‌گیری موج چهارم شیوع ویروس کرونا را در پی دارد.