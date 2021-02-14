به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد در دیدار با مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره) سمنان همزمان با صبح یکشنبه با موضوع زکات به میزبانی این اداره کل، ضمن بیان اینکه مباحث زکات به صورت علمی در حال پیگیری است، بیان کرد: حضور مجریان و متولیان زکات در کنار کشاورزان در امر ترویج مؤثر است.

وی با بیان اینکه همه امکانات سازمان جهاد کشاورزی برای اخذ زکات در اختیار عاملان زکات است، بیان کرد: آموزش‌های کارشناسان زکات باید ادامه داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه آموزش یک رکن مهم در ترویج زکات به خصوص در بخش کشاورزی استان است، بیان کرد: ۴۵ هزار خانوار بهره بردار بخش کشاورزی در استان سمنان وجود داد که در ۹.۷ میلیون هکتار وسعت استان، با تنوع اقلیم، در حال کشت محصولات کشاورزی هستند.

میرعماد با بیان اینکه استفاده از مراکز آموزشی جهاد کشاورزی برای بهره برداران ظرفیت خوبی برای ترویج زکات است که می‌توان در قالب تفاهم نامه با کمیته امداد منعقد کرد، تاکید داشت: ترویج زکات به خصوص با کمک روحانیان مساجد روستایی یک اصل مهم محسوب می‌شود.

رئیس اداره زکات کمیته امداد استان سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه از ۳۴۹ روستای استان ۱۶۹ روستا دارای اقلام زکات و مشمول پرداخت آن هستند، گفت: ۲۳۰ عامل افتخاری زکات و ۹۴ مبلغ زکات در استان سمنان فعالیت دارند.

اسماعیل رنگریز با بیان اینکه تعهد زکات امسال ۲۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است، که تا کنون ۲۴ میلیارد ۲۵۰ میلیون تومان جمع آوری شده است، تاکید کرد: آزادی ۱۰ زندانی، تهیه ۸۷ مورد جهیزیه و هشت مورد پروژه‌ای عام المنفعه و سایر موارد حمایتی از جمله هزینه کرد زکات بوده است همچنین باید گفت در سال جاری ۸۵ درصد زکات سهم فقرا و ۱۵ درصد صرف پروژه‌های عام المنفعه شد.

به گزارش مهر، در دیدار مسئولان جهاد کشاورزی و کمیته امداد سمنان مصوب شد، در بخش آموزش کارشناس زکات در قالب تفاهم نامه با سازمان جهاد کشاورزی و کمیته امداد صورت گیرد تا سمنان به عنوان استان پایلوت برای سایر استان‌های کشور قرار گیرد.