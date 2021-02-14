جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۴۷ ارز ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه بیست و ششم بهمن ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر قیمت ۵۸ هزار و ۱۸۱ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر قیمت ۵۰ هزار و ۹۰۳ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۷ هزار و ۱۰۴ ریال، کرون سوئد ۵ هزار و ۵۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۶۸ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۴۵ ریال، روپیه هند ۵۷۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۷۸۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۴۳۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۴۰ هزار و ۲۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۰ ریال و دلار کانادا ۳۳ هزار ۸۹ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۳۲۶ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۸۷ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۹۶۹ دریال، روبل روسیه ۵۷۱ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۳ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۵۸۷ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۶۹۹ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۸۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۶۲ ریال، کیات میانمار ۳۲ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۹۹۲ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۱۲ ریال، دینار لیبی ۹ هزار و ۴۱۳ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵۰۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۴۰ هزار و ۶۴۳ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۳۹۰ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۸ هزار و ۴۵ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۲۳ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۷۴۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۲۱۷ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۶ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۷ هزار و ۴۳۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۱۶ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ رهزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.