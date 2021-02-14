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۲۶ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۲۵

بانک مرکزی اعلام کرد؛

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۴۷ ارز ثابت ماند

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۴۷ ارز ثابت ماند

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ تمام ارزها نسبت به روز گذشته ثابت ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه بیست و ششم بهمن ماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر قیمت ۵۸ هزار و ۱۸۱ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر قیمت ۵۰ هزار و ۹۰۳ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۷ هزار و ۱۰۴ ریال، کرون سوئد ۵ هزار و ۵۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۶۸ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۴۵ ریال، روپیه هند ۵۷۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۷۸۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۴۳۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۴۰ هزار و ۲۲ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۰ ریال و دلار کانادا ۳۳ هزار ۸۹ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۳۲۶ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۸۷ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۹۶۹ دریال، روبل روسیه ۵۷۱ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۳ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۵۸۷ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۶۹۹ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۸۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۶۲ ریال، کیات میانمار ۳۲ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۹۹۲ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۱۲ ریال، دینار لیبی ۹ هزار و ۴۱۳ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵۰۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۴۰ هزار و ۶۴۳ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۳۹۰ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۸ هزار و ۴۵ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۲۳ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۷۴۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار ۲۱۷ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۶ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۷ هزار و ۴۳۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۱۶ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ رهزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

کد مطلب 5146294

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