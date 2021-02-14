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۲۶ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۱۴

مدیرکل ثبت احوال کرمانشاه:

بیش از ۲۳ هزار کارت ملی هوشمند صادره در کرمانشاه فاقد متقاضی است

بیش از ۲۳ هزار کارت ملی هوشمند صادره در کرمانشاه فاقد متقاضی است

کرمانشاه- مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه گفت: بیش از ۲۳ هزار قطعه کارت ملی هوشمند صادره در ۲ سال اخیر در استان کرمانشاه فاقد متقاضی است.

صادق خدادادی پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۳ هزار و ۶۱۱ قطعه کارت ملی هوشمند صادرشده در ۲ سال اخیر در دفاتر پیشخوان استان کرمانشاه موجود بوده که صاحبان کارت‌ها با وجود دریافت پیامک تمایلی برای تحویل گرفتن آن ندارند.

وی با اشاره به ۸۴ هزار و ۹۸۶ درخواست صدور کارت ملی هوشمند از طرف واجدین شرایط از ابتدای سال جاری تاکنون در استان کرمانشاه افزود: حدود ۳۰ هزار قطعه کارت ملی هوشمند در مدت مذکور در استان صادر شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه تصریح کرد: افراد واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند افراد بالای ۱۵ سال هستند که دارا بودن کارت ملی هوشمند به جهت انجام برخی امور بانکی و اداری ضروری است‌.

خدادادی به افراد واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: یک میلیون و ۶۲۹ هزار و ۷۳۹ نفر در استان کرمانشاه واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند.

وی ادامه داد: از مجموع افراد واجد شرایط، یک میلیون و ۵۲۹ هزار نفر در استان کرمانشاه برای کارت ملی هوشمند اقدام کرده‌اند.

کد مطلب 5146363

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