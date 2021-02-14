وضعیت خوانش قرآن در جامعه مناسب نیست/ توجه ویژه به گام دوم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام پیش از ظهر یکشنبه در شورای فرهنگ عمومی استان فارس بیان کرد: نباید جلسات به صورت بروکراسی اداری باقی بماند و باید اقداماتی که در جلسات مختلف مصوب می‌شود عملیاتی و به آنها عمل شود.

وی اضافه کرد: با نگاهی به بیانیه گام دوم درخواهیم یافت که یکی از مسائل اساسی که در این بیانیه به آن توجه شده است موضوع ظهور است و جامعه‌ای برای ظهور امام زمان (عج) آماده است که قرآن خوان باشد این در حالی است که وضعیت خوانش قرآن در استان و کشور وضعیت مناسبی نیست.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: با توجه به برنامه‌های فرهنگی و مذهبی که طی سال آینده در تقویم رسمی کشور وجود دارد این ایام بهترین فرصت برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی قرآنی است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان فارس متذکر شد: عملیاتی بودن اقدامات موجب خواهد شد که فعالیت‌ها مثمر ثمر تر باشد این در حالیست که اگر اقدامات را به سامانه‌ها ارجاع دهیم نمی‌توانیم نتیجه خوبی از این طرح‌ها کسب کنیم بلکه باید اقدامات به صورت عملیاتی بوده و نتایج آن را در جامعه احساس کنیم.

آیت الله دژکام در ادامه یادآور شد: مردم در فعالیت‌های اجتماعی و مذهبی همیشه حضور پرشوری داشته‌اند و هزینه‌هایی هم که مردم در راستای گرامیداشت ویژه برنامه‌های مذهبی و فرهنگی کرده‌اند نیز بسیار بیشتر از هزینه‌های دولتی در این طرح هاست.

او در خصوص اسناد فرهنگی استان نیز تاکید کرد: با توجه به رویکردی که اسناد فرهنگی و تأثیرگذاری آنها در جامعه دارد لذا استفاده از نخبگان فرهنگی در اسناد فرهنگی می‌تواند نقش‌آفرینی بی‌بدیلی د. جامعه داشته باشد از این رو در اسناد فرهنگی نیازمند همکاری نخبگان جامعه هستیم.

وی ادامه داد: در راستای اختصاص اعتبارات به اسناد فرهنگی نیز این اسناد باید فرهنگ عمومی کارشناسی‌های متعدد مورد تصویب واقع شود تا بتوان در سایر شوراها نسبت به اختصاص اعتبار برای اجرای اسناد فرهنگی که جزوه از اسناد بالادستی نیز به حساب می‌آید اقدام نمود.