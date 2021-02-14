مبارزه با قاچاق پوشاک نیازمند اهتمام تولیدکنندگان داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس تابش، پیش از ظهر یک‌شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات مهمی که باید به آن اهتمام داشته باشیم، بحث مبارزه با قاچاق کالاست، اظهار داشت: توانسته‌ایم در دو حوزه دخانیات و پوشاک، این موضوع را مورد پیگیری قرار دهیم.

وی عنوان کرد: در این دو حوزه شناسه و رهگیری انجام شده و خوشبختانه با این اقدام، استفاده از پوشاک داخلی افزایش یافته اما ایجاد زنجیره‌های ارزش افزوده را نیز در برنامه داریم.

مدیرعامل سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ادامه داد: برای ایجاد زنجیره‌های ارزش افزوده باید بحث قاچاق را به صفر برسانیم.

تابش بیان کرد: سال گذشته بحث مبارزه با قاچاق پوشاک در سطح عرضه عملیاتی شد اما به لحاظ ملاحظات کرونایی، امکان اجرای کامل طرح فراهم نشد ولی دوباره با قدرت و اهتمام بیشتری پیگیری خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه نیاز به همکاری تولیدکنندگان داخلی در زمینه مبارزه با قاچاق داریم، تصریح کرد: اگر تولیدکنندگان داخلی، شناسه‌ها را برای تولیدات داخلی استفاده کنند، برخورد با پوشاک قاچاق تسهیل می‌شود.

تابش در مورد نظارت بر بازار شب عید نیز بیان کرد: نظارت بر بازارهای شب عید امسال از ۱۵ بهمن آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ادامه خواهد یافت اما بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده با تعزیرات حکومتی، امسال گشت‌های مشترک خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه ۳۵۰ شعبه تعزیرات حکومتی در کل کشور دایر است، افزود: ۱۵۰ شعبه معادل ۴۰ درصد شعب تعزیرات برای بازرسی‌ها تعطیل می‌شد که این امر اطاله دادرسی حتی تا سه سال را به دنبال داشت اما امسال با فعال کردن گشت‌های بازرسی، این رویه اصلاح شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: حضور در استان‌ها و تنظیم بازار و نظارت بر تامین کالاها را نیز در برنامه قرار داده‌ایم و امیدواریم با حضور ملموس‌تر در بازار بتوانیم آرامش را به بازار و مردم باز گردانیم.

تابش ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام شده در یزد برای رسیدگی به شکایات مردم عنوان کرد: یزد در این زمینه جزو اولین‌هاست و شأن مصرف کننده در این استان رعایت و به شکایات آنها رسیدگی می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به نگرانی امام جمعه یزد در مورد وابستگی کشور به نهاده‌های دامی در حالی که امکان تولید در کشور وجود دارد، تصریح کرد: باید به جای کشت برخی محصولات غیرضروری، به سمت تولید محصولات استراتژیک از جمله نهاده‌های دامی برویم زیرا در حال حاضر بازار پروتئین کشور وابسته به نهاده‌های دامی است.