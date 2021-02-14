جشنواره ملی عکس «صلح و مهرورزی» شیراز تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره ملی عکس «صلح و مهرورزی» باهدف ترویج فرهنگ صلح و مدارا، ارتقای سطح عکاسی در ایران، ایجاد رقابتی فرهنگی در میان هنرمندان عکاس کشور و فرهنگ‌سازی برای ایجاد مهر و دوستی در روابط اجتماعی که منجر به همزیستی موفق‌تر انسان‌ها در کنار هم می‌شود، در شهر شیراز به عنوان شهر صلح و مدارا برگزار می‌شود.

این رویداد ملی فرهنگی توسط «موزه صلح» وابسته به مؤسسه خیریه اسلامی شیراز و با همکاری شهرداری شیراز برگزار خواهد شد.

در معرفی این جشنواره آماده است: «صلح یک آرمان جهانی است که به شرایط آرام و دور از اضطراب برای مردم در یک نظام اجتماعی اطلاق می‌شود، هر گونه مردم‌سالاری که به اتحادی آشتی‌جویانه میان مردم بدل شود و هر رفتار مهرآمیز مردم اجتماع با یکدیگر، حیوانات و محیط زیست از زیر مجموعه‌های این موضوع اند. دوری جستن از کشمکش و ستیز و جایگزین کردن دوستی و خویشاوندی، تحمل یکدیگر و سازش در نظام اجتماعی مد نظر این جشنواره است.»‌

اسماعیل عباسی، کیارنگ علایی و آریا عارف داوران اولین جشنواره ملی عکس «صلح و مهرورزی» هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت در جشنواره برای تمام عکاسان ایران، اعم از حرفه‌ای و آماتور رایگان و آزاد است و علاقه مندان برای شرکت در جشنواره باید صرفاً از طریق وب سایت جشنواره به آدرس shirazik.ir اقدام به بارگذاری عکس کنند.