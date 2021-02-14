  1. استانها
  2. فارس
۲۶ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۵۹

جشنواره ملی عکس «صلح و مهرورزی» شیراز تمدید شد

جشنواره ملی عکس «صلح و مهرورزی» شیراز تمدید شد

شیراز- شرکت در جشنواره ملی عکس «صلح و مهرورزی» تا ۳۰ بهمن ماه تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره ملی عکس «صلح و مهرورزی» باهدف ترویج فرهنگ صلح و مدارا، ارتقای سطح عکاسی در ایران، ایجاد رقابتی فرهنگی در میان هنرمندان عکاس کشور و فرهنگ‌سازی برای ایجاد مهر و دوستی در روابط اجتماعی که منجر به همزیستی موفق‌تر انسان‌ها در کنار هم می‌شود، در شهر شیراز به عنوان شهر صلح و مدارا برگزار می‌شود.

این رویداد ملی فرهنگی توسط «موزه صلح» وابسته به مؤسسه خیریه اسلامی شیراز و با همکاری شهرداری شیراز برگزار خواهد شد.

در معرفی این جشنواره آماده است: «صلح یک آرمان جهانی است که به شرایط آرام و دور از اضطراب برای مردم در یک نظام اجتماعی اطلاق می‌شود، هر گونه مردم‌سالاری که به اتحادی آشتی‌جویانه میان مردم بدل شود و هر رفتار مهرآمیز مردم اجتماع با یکدیگر، حیوانات و محیط زیست از زیر مجموعه‌های این موضوع اند. دوری جستن از کشمکش و ستیز و جایگزین کردن دوستی و خویشاوندی، تحمل یکدیگر و سازش در نظام اجتماعی مد نظر این جشنواره است.»‌

اسماعیل عباسی، کیارنگ علایی و آریا عارف داوران اولین جشنواره ملی عکس «صلح و مهرورزی» هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت در جشنواره برای تمام عکاسان ایران، اعم از حرفه‌ای و آماتور رایگان و آزاد است و علاقه مندان برای شرکت در جشنواره باید صرفاً از طریق وب سایت جشنواره به آدرس shirazik.ir اقدام به بارگذاری عکس کنند.

کد مطلب 5146442

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها