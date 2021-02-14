به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی با موضوع بررسی اعتباری بودن علوم انسانی و الزامات آن از منظر علامه طباطبایی (ره) توسط گروه کلام پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

در این کرسی علمی حجت‌الاسلام و المسلمین قاسم ترخان به عنوان ارائه‌دهنده، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا یزدانی مقدم و رمضان علی‌تبار به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

دبیر علمی این کرسی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاشی‌زاده می‌باشد.

کرسی علمی با موضوع بررسی اعتباری بودن علوم انسانی و الزامات آن از منظر علامه طباطبایی (ره) سه‌شنبه ۲۸ بهمن ماه از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ به صورت مجازی و از طریق نرم افزار اسکایپ برگزار خواهد شد.

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