رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی در جمع خبرنگاران ،‌تاسیس دوهزار شرکت خدمات ومشاوره فنی درعرصه های تولید وجذب حدود 40 هزار دانش آموخته بخش کشاورزی درشرکت های مذکورو حضورآنان در دهستان ها را ازموارد مورد بررسی این سازمان دانست و گفت:‌خوشبختانه با این پیشنهاد سازمان مبنی بر تاسیس دوهزار شرکت تعاونی موافقت شده و دستور العمل اجرایی آن به استان ها ابلاغ شد ه است.

به گفته محسن موحدیان این در حالی است که هرچند بخش کشاورزی 22 درصد اشتغال ملی را به خود اختصاص داده اما تنها یک درصد دبیرستان ها درسطح کشور به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

وی با اشاره به تاسیس دبیرستان کشاورزی درعرصه های تولید و مراکز روستاها، ‌گفت:‌ دراین راستا پیشنهادات این سازمان مبنی برتاسیس دبیرستان های کشاورزی درعرصه های تولید و دستور رئیس جمهوری به وزارتخانه های علوم ، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی مبنی بر راه اندازی این دبیرستان ها ،‌هماهنگی های لازم انجام شده است‌‌.

موحدیان ،‌عدم آشنایی عمده دانش آموختگان بخش کشاورزی را با عرصه های تولید به دلیل سکونت آنها در شهرها ازمهمترین چالش های پیش روی بخش اعلام کرد و گفت:‌ در راستای تاسیس دبیرستان های کشاورزی درمناطق تولیدی سعی شده که کلاس ها توام با کار در مزارع همراه باشد و دانشکده های کشاورزی دانش آموختگان خود را از این دبیرستان ها جذب کنند.

وی با اشاره ظرفیت های بالقوه بخش کشاورزی ،‌گفت: کشورما با داشتن 35 میلیون هکتار اراضی قابل کشت و‌12میلیون هکتار جنگل دارای ظرفیت های بالقوه ای در بخش کشاورزی است به طوریکه ‌4/11 درصد تولید ناخالص داخلی ،‌22 درصد اشتغال و50 درصد سهم صادرات غیرنفتی اختصاص به بخش کشاورزی دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی تاکید کرد:همچنین این بخش 90 درصد از مواد اولیه صنایع غذایی را تامین می کند که این آمارنشان دهنده سهم بالای بخش کشاورزی دراقتصاد ملی است.

موحدیان ، ‌پایین بودن سطح دانش و آگاهی بهره برداران را ازمشکلات اساسی بخش کشاورزی دانست و گفت:‌ متاسفانه تنها هشت درصد از3/4 میلیون بهره بردار بخش کشاورزی دانش آموخته این رشته هستند به طوریکه بر این اساس 17درصد بهره برداران دارای تحصیلات راهنمایی ودبیرستان و 82 درصد بی سواد و دارای تحصیلات ابتدایی هستند.

وی با اشاره به عمده ترین اهداف سازمان نظام مهندسی کشاورزی درطول پنج سال فعالیت ،‌ گفت: ‌ارتقاء اخلاق حرفه ای ،‌ارتقاء‌سطح دانش و گسترش فناوری جدید در بخش کشاورزی ،‌حفظ منابع محیط زیست ،‌ دستیابی به توسعه پایدار، ‌افزایش کمی تولیدات بخش کشاورزی ، ‌حفظ حقوق بهره برداران وشناسایی فرصت های شغلی ازعمده ترین اهداف این سازمان است.

موحدیان تعداد اعضای ‌سازمان نظام مهندسی کشاورزی را تا اسفندماه سا ل گذشته حدود 83 هزارعضو اعلام کرد و گفت:‌ از این تعداد متاسفانه حدود 43 هزار نفر تا پایان سال گذشته جویای کار بوده اند .

وی با اشاره به دلایل اجرایی نشدن طرح ناظرین مزرعه توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی در سال گذشته ،‌ گفت:‌ براساس برنامه ریزی انجام شده در سال 84 ،‌ کار شناسایی و جذب ناظرین مزرعه به این سازمان سپرده شد که در این راستا در سال مورد اشاره پنج هزار ناظر مزرعه به کار گرفته شد ، ‌اما به دلیل واگذاری بخشی از کار شناسایی و جذب این ناظرین به معاونت ترویج وزرات جهاد کشاورزی ‌‌و نداشتن ابزاراجرایی کافی ، ‌‌‌سازمان از اجرای این طرح به صورت ناقص در سال 85 خودداری کرد.