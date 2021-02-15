کسب دیپلم افتخار بخش نقاشی نمایشگاه «لیدیسه» توسط نوجوان همدانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، نمایشگاه نقاشی هنرهای زیبا کودکان «لیدیسه» کشور چک در سال ۲۰۲۰ با موضوع «منظره و چشم انداز» در دو بخش نقاشی و عکس برگزار شد و از میان ۲۲ هزار و ۲۱۶ اثر رسیده از ۷۸ کشور دنیا شش عضو مراکز فرهنگی‌هنری کانون برگزیده شدند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۹۱ اثر نقاشی و ۱۵۰ قطعه عکس چهل و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی هنرهای زیبا کودکان «لیدیسه» کشور چک ارسال کرد.

بر همین اساس «علی اشرفی‌متقی» عضو ۱۱ ساله مرکز کانون شیرین‌سو در همدان و «ملیسا رضوی» ۹ ساله از مرکز ۲۱ کانون تهران دیپلم افتخار بخش نقاشی و «اعظم عظیمی» ۱۶ ساله از نهبندان خراسان جنوبی و «شادی اسماعیل‌نیا» ۱۶ ساله از تهران نیز دیپلم افتخار بخش عکس را از آن خود کردند.

«راتین اعتقاد» ۸ ساله عضو مرکز کانون بهبهان در استان خوزستان و «مهتا عابد» ۱۳ ساله از مرکز ۱۶ کانون تهران به ترتیب در بخش نقاشی و عکس نشان رز لیدیسه را دریافت کردند.

هم چنین قرار است در آئینی این جوایز از سوی سفیر چک در تهران به برندگان اهدا شود.